A giugno 430 mila sardi al voto, un mini referendum per il campo largo e la Todde con tanti volti noti e poche incertezze

Nei principali centri non ci sono novità sui candidati alla carica di sindaco, restano le anomalie di Tempio (destra e sinistra insieme appassionatamente) e a Elmas (centrosinistra diviso)

V. F.

Da Bidonì e Sennariolo, rispettivamente 128 e 155 abitanti, sino a Quartu Sant’Elena, che di abitanti ne conta quasi di 68 mila, passando per Porto Torres (21.330), Sestu (20.800), La Maddalena, Tempio Pausania, Elmas e altri 140. Sono i Comuni sardi che si preparano al voto del 7-8 giugno e che interesseranno circa 430 mila cittadini, poco meno di un quarto della popolazione regionale. Numeri che che, tuttavia, non avranno un gran valenza politica. Le città più importanti hanno rinnovato i loro consigli due anni fa (Sassari e Cagliari) e, per quanto il voto sia sempre politico, in questa occasione, al di là di qualche eccezione, conterà molto di più l’autorevolezza delle liste civiche.

Quartu

Chiaro comunque che l’attenzione sarà puntata su Quartu, con il sindaco uscente Graziano Milia che si ricandida per la quarta volta a guidare la sua città. Stavolta, mettendo in pratica la sua idea di “campo largo” che non collima esattamente con quella che governa la Regione. Già, Milia, tre anni fa, nel presentare il libro “Non mi giro dall’altra parte. Conversazioni libere in una Sardegna da ripensare e rigenerare”, aveva spiegato piuttosto bene il suo concetto di “politica” da attuare nell’isola. Oltre ai dettagli, che tralasciamo, lui si rivolgeva a uomini e donne di buona volontà, animate solo dal bene per la propria terra. Non riteneva, e non ritiene importante, il colore o lo schieramento, quanto l’apertura a un progetto da condividere. Non a caso, dopo aver ancorato il centrosinistra (Pd in primis, più le altre sigle), il M5s, ieri ha incassato il sostegno del Psd’az. Christian Stevelli, suo competitor sconfitto nel 2021, ha scelto pubblicamente di appoggiare Milia. Insomma, il campo si allarga e per gli avversari del centrodestra, guidati dall’ex assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu (FdI), sarà davvero dura spuntarla.

Sestu

A Sestu, l’uscente Paola Secci (Riformatori) non può essere ricandidata perché ha raggiunto il limite dei due mandati. Al suo posto, sempre dello stesso partito, ci sarà Michele Cossa, uomo di grande esperienza – è stato parlamentare e consigliere regionale – in grado di mantenere unita la coalizione di centrodestra e di affrontare la sfida elettorale con un centrosinistra che, al contrario, non ha ancora sciolto le riserve sul candidato sindaco e sulle alleanze. C’è tempo sino al 10 maggio per le presentazione delle liste. (qui l’intervista a Michele Cossa)

Porto Torres

A Porto Torres, il centrodestra si è fatto in tre. Ilaria Faedda, coordinatrice cittadina di Forza Italia, sostenuta dai soli azzurri ha deciso di candidarsi alla carica di primo cittadino dopo aver criticato gli alleati per aver indicato un candidato senza coinvolgere gli alleati. Suo avversario sarà Ivan Cervelli, consigliere comunale della Lega, che potrà contare anche sull’appoggio di Fratelli d’Italia, Riformatori, e Udc. Psd’az, Sardegna Vera e Sardegna al Centro sono invece schierati con Sara Dettori, avvocato, a capo di una coalizione identitaria. Anche nel centrosinistra i giochi sono fatti, Massimo Mulas (Pd), sindaco uscente, ci riprova avvalendosi di un’alleanza che annovera, oltre ai Dem, M5s, Orizzonte Comune, Progetto Turritano, Europa Verde e Avs, Progressisti, Partito Socialista, +Europa, Porto Torres Avanti. Insomma, un campo larghissimo per tornare sullo scranno più alto del Municipio. Infine, in campo anche l’ex presidente del consiglio comunale Loredana De Marco con gli attivisti di Porto Torres C’e, appoggiati da Sardegna chiama Sardegna e Sinistra Futura.

Tempio Pausania

A Tempio, la situazione è ormai delineata (ne abbiamo parlato qui). L’ultima novità, è di qualche giorno, l’ufficialità di una lista del Partito democratico a sostegno al sindaco uscente Gianni Addis, che si ripropone con una civica insieme ai suoi assessori e al suo gruppo, interamente di centrodestra. Un’anomalia che potrebbe sparigliare le carte e che punta, questo è certo, a battere Andrea Biancareddu, ex consigliere e assessore regionale, l’altro uomo “forte” della cittadina gallurese. Ma non è finita. A frazionare il voto dei tempiesi c’è Fabrizio Carta, militare cattolico, comunque conservatore di destra, alla cui lista si aggiunge quella organizzata da Nicola Comerci, insegnante, dirigente di Sinistra Italiana, che sancisce l’altra bizzarria di questa tornata elettorale. Quindi, il ripescato Romeo Frediani, ex sindaco del Pd, con una lista caratterizzata a sinistra, si fa per dire. Infine, Gianna Masu, dirigente comunale, senza alcun legame con la politica, che ha assemblato un gruppo di giovani professionisti allo scopo di cambiare la noiosa routine amministrativa del centro. Essendo comune capoluogo di Provincia, nonostante la popolazione sia al d sotto dei 15 mila abitanti, a Tempio è previsto il ballottaggio nel caso in cui nessuna lista dovesse raggiungere la maggioranza.

Elmas

Le elezioni a Elmas, comune dell’area metropolitana di Cagliari, si giocano sulla disfida tra la dimissionaria Maria Laura Orrù e il Pd locale, da alleato a nemico (leggi il nostro articolo). Una lotta tutta interna al centrosinistra che, quando vuole farsi male di solito ci riesce. Sì, perché anche stavolta, a determinare la fine anticipata della consiliatura, sono state le scaramucce di due anni tra Dem e la sindaca. I primi, due assessori e tre consiglieri, “telecomandati” dal consigliere regionale Valter Piscedda, che a Elmas ha il suo feudo, hanno abbandonato la maggioranza per collocarsi all’opposizione. Iniziativa non gradita a Orrù che, per evitare il logoramento ha scelto di chiudere in anticipo la sua esperienza da sindaca per ricandidarsi. Il Pd, dopo qualche tentennamento, ha indicato il suo candidato in Giovanni Maria Fois, ovviamente legato a Piscedda. Tutto questo avviene con Piscedda e Orrù, entrambi consiglieri regionali, alleati a Cagliari. E il centrodestra? Ancora non pervenuto.

Sono solo i Comuni più importanti, per popolazione e per rilevanza politica, degli altri ci occuperemo più avanti.