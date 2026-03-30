Vertenze nel Sulcis, riparte la mobilitazione. I sindacati: “Situazione insostenibile, presi in giro dalla politica”

Circa 200 lavoratori senza stipendio da gennaio e 300 in attesa degli ammortizzatori. I sindacati accusano: “Impegni non rispettati, rischio esplosione sociale”.

Una situazione definita “insostenibile” e una nuova mobilitazione pronta a partire. I metalmeccanici del Sulcis tornano a protestare, denunciando ritardi nei pagamenti e un quadro occupazionale sempre più critico. A lanciare l’allarme sono le sigle Fiom-Cgil, Fsm-Cisl e Uilm-Uil, che parlano apertamente di una “presa in giro” nei confronti dei lavoratori.

“È un’autentica presa in giro quella che i metalmeccanici del territorio sentono di aver subito. Le convocazioni e le passerelle in conseguenza delle iniziative degli anni precedenti, sono arrivate a un punto di non ritorno in conseguenza del dramma che stanno vivendo i metalmeccanici, il ritardo nell’erogazione degli ammortizzatori sociali per le aree di crisi industriale complessa, non garantisce più la tenuta sociale”.

Secondo i sindacati, la situazione è aggravata dall’assenza di un sostegno economico minimo. “La mancanza di supporto minimo rischia di portare all’implosione della protesta, in conseguenza della grave crisi di lavoro esistente, e insuperabile. infatti circa 200 lavoratori sono senza una minima retribuzione dall’1 gennaio 2026 e i 300 ancora in mobilità sono in attesa dell’integrativo, che la regione, anche nell’ultimo incontro con la presidente 18 febbraio, aveva garantito. invece non si riesce a rispettare nessun impegno”.

Nel frattempo emergono ulteriori criticità anche nel sistema degli appalti, come evidenziato durante un’assemblea alla Portovesme srl. “I lavoratori appartenenti alle aziende con maggiori costi, in conseguenza dei contratti applicati o delle anzianità maturate, sono messi in concorrenza con aziende che hanno condizioni differenti, che non hanno ammortizzatori sociali in essere. Il risultato è che in un momento di crisi come l’attuale, diversi lavoratori storici rimangono a casa, perché la committente deve avere maggiori guadagni”.

Il quadro complessivo, secondo le organizzazioni sindacali, mette in discussione l’intero futuro del polo industriale del territorio. “Gran parte dei lavoratori rischierà di ricevere il benservito entro la fine dell’anno, perché come scritto nella nota del ministero del Lavoro del 10/02/2026, i 100 milioni di copertura per le aree di crisi complessa stanziati per tutta Italia, potrebbero essere insufficienti e in tutti i casi lasciano aperti scenari disastrosi per un futuro del territorio, attualmente senza prospettive; le conseguenze le pagheranno prima degli altri i lavoratori degli appalti nell’industria”.

Criticità segnalate anche nella centrale Enel, mentre resta incerta la situazione dell’ex Alcoa. “È paradossale la situazione per l’ex Alcoa, dove nonostante tutte le dichiarazioni sulla strategicità e sulla discontinuità annunciat dal ministro Urso, nel lontanissimo 17/09/2025, si continua a vivere alla giornata”, denunciano i sindacati, parlando di “nuovi e preoccupanti obiettivi di smantellamento”. Uno scenario che rischia di avere effetti diretti anche sui lavoratori ancora in mobilità. “Questa situazione è un capestro anche per i 300 lavoratori attualmente in mobilità, che vedrebbero crollare definitivamente, le poche opportunità di ripresa occupazionale”.