Vertenza Tiscali, incontro a Roma tra Governo e Regione. “Urgente garantire il lavoro”

L’incontro con i rappresentanti di Tiscali si è svolto mercoledì pomeriggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: erano presenti i rappresentanti dell’azienda, i sindacati, Assostampa e gli assessori di Sardegna e Puglia.

“Il progetto di ristrutturazione aziendale, dal punto di vista occupazionale, configura a tutti gli effetti una vera e propria vertenza che, in Sardegna, coinvolge 180 lavoratori. Un potenziale bacino di disoccupati che una Regione come la nostra, con circa un milione e mezzo di abitanti, non può assolutamente permettersi“. L’assessora al Lavoro Desiré Manca, presente all’incontro di Roma, sottolinea la necessità di trovare una soluzione sulla questione occupazionale, dopo la decisione di Tesselis, ex Tiscali, di cedere un ramo aziendale per risanare i conti della società e mandare a casa 300 persone, tra cui 180 dipendenti sardi e 12 giornalisti.

“Anche le adesioni all’esodo su base volontaria, di fatto, sono avvenute in un contesto di forte condizionamento. Un ulteriore elemento di criticità riguarda i 12 giornalisti che, allo stato attuale, non avrebbero alcuna prospettiva occupazionale. Per questo chiediamo al Governo, oltre alla prosecuzione di un tavolo costante di verifica e monitoraggio del percorso, un intervento concreto affinché non si determini un ulteriore bacino di lavoratori privi di prospettive nel breve periodo. Ribadiamo la necessità di salvaguardare ogni singolo posto di lavoro e di valutare soluzioni alternative, anche attraverso il coinvolgimento di nuove realtà imprenditoriali disponibili ad assorbire i lavoratori che oggi rischiano di rimanere senza occupazione”.

All’incontro ha partecipato anche Emanuele Cani, assessore dell’Industria. “Sebbene a seguito di incentivi, resta il fatto che 300 lavoratrici e lavoratori, di cui 180 sardi, hanno abbandonato un posto di lavoro, e questo è già di per sé un elemento che desta una certa preoccupazione. Condividiamo inoltre la posizione espressa dalle organizzazioni sindacali nell’evidenziare che, fino a oggi, ci è stata data la possibilità di interloquire esclusivamente con i soggetti che stanno cedendo l’attività, mentre non vi sono ancora informazioni puntuali sul soggetto che la rileverà. È pertanto urgente – conclude l’assessore – una volta espletate tutte le procedure, avviare un confronto con il nuovo soggetto, al fine di definire sin da subito un piano industriale che garantisca la posizione dell’intera forza lavoro che resterà integrata nell’attività”.

Sul tema è intervenuta anche Francesca Ghirra, deputata Avs: “Confido che si intervenga con serietà e attenzione su una vertenza che suscita grande preoccupazioni, poichè riguarda personale altamente qualificato in territori che presentano enormi criticità da un punto di vista industriale e occupazionale”.