Uilfpc Sardegna, Ortega eletto segretario: “La tecnologia va governata nei contratti”

Primo congresso a Cagliari per il nuovo sindacato nato dalla fusione di Uilcom e Uil Poste. Al centro il rapporto tra lavoro e intelligenza artificiale, con l’elezione della nuova segreteria.

È il rapporto tra tecnologia, lavoro e diritti il filo conduttore del primo congresso regionale della Uilfpc Sardegna, il nuovo soggetto sindacale nato dalla fusione di Uilcom e Uil Poste, che si è svolto a Cagliari. Al termine dei lavori è stato eletto segretario generale Tonino Ortega. Con lui, nella segreteria, Davide Sannia, Riccardo Loi e Giuseppe Concas. Al congresso hanno partecipato, tra gli altri, Salvo Ugliarolo, Claudio Solfaroli Camillocci, Fulvia Murru e l’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca.

Nel suo intervento, Ortega ha lanciato un messaggio chiaro sul futuro del lavoro e sul ruolo del sindacato. “La tecnologia deve essere governata. E il luogo in cui governarla è il Ccnl, attraverso la contrattazione. Invece di parlare di superamento del contratto nazionale, noi dobbiamo ampliare i diritti e i valori: è tempo che il lavoro non rivendichi più solo il giusto salario, ma la sua quota di futuro”. Il congresso, intitolato “Il fattore umano”, ha messo al centro l’impatto dell’intelligenza artificiale. “Oggi sembra che il valore delle persone si misuri solo in base al tempo di lavoro – ha detto – sull’altare della produzione si sacrifica spesso la persona. Con l’arrivo dell’IA c’è la possibilità che, per la prima volta nella storia, il lavoro si separi dall’uomo. Dobbiamo chiederci cosa ne sarà del lavoratore e del ruolo delle persone nella società”.

Un altro nodo è quello della velocità dei processi tecnologici. “La vera preoccupazione è il ritmo – ha evidenziato Ortega -. Un flusso che nessun moderatore umano può controllare. Quando la velocità supera la comprensione umana, cambia il rapporto tra tecnologia e responsabilità. La responsabilità richiede tempo per capire, valutare e correggere: la lentezza sarà un nuovo valore da difendere e contrattare a tutela delle persone”. Sul tema delle regole, Ortega ha richiamato anche lo Statuto dei lavoratori: “principi scritti nel 1970 che ci danno lo strumento per difendere i lavoratori ancora oggi”. E ha indicato tre pilastri: “gli obiettivi assegnati alle macchine devono diventare materia di confronto e contrattazione”; “Il diritto alla spiegazione e alla contestazione delle decisioni automatiche deve essere garantito. Il fattore umano non è un residuo del passato”; “Esistono contesti in cui non importa se le macchine sono in grado di sostituirci: semplicemente non possiamo permettere che accada. La tecnologia non ha etica, le persone sì”.

Tra le preoccupazioni anche il rischio di esclusione generazionale. “Se vengono automatizzate le attività junior, rischiano di scomparire i percorsi di apprendistato. Per questo il diritto alla formazione è essenziale”. E ancora: “Perché l’aumento della produttività non si traduce in sicurezza economica diffusa? Se la macchina lavora di più, l’essere umano deve lavorare meno e vivere meglio. La ricchezza tecnologica deve essere redistribuita per sostenere nuovi modelli di welfare”.

Sulla stessa linea la segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru: “Il problema dell’intelligenza artificiale va governato – ha detto – può essere una grande opportunità ma anche un grande pericolo. Noi vogliamo che l’intelligenza artificiale e tutti i sistemi digitali vengano inseriti all’interno dei contratti perché non vogliamo che la digitalizzazione sostituisca le risorse umane. Da questo congresso esce una categoria forte, ci sono vertenze importanti da portare avanti”. Parole anche per il nuovo segretario: “La tua elezione è il vero riconoscimento di un lavoro e di una leadership che ti sei costruito negli anni stando in mezzo alla gente, alle lavoratrici e ai lavoratori, sempre al fianco dei più fragili”.