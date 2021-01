Cresce in Sardegna l’impresa della bicicletta. Secondo gli ultimi dati del rapporto ‘Artibici 2020 – Artigianato e filiera della bicicletta’, analisi settoriale elaborata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati UnionCamere-InfoCamere di fine 2019, nella regione il settore registra 73 imprese, di cui 19 artigiane, che producono, riparano e noleggiano biciclette e danno lavoro a circa 300 addetti.

Quattro di queste sono impegnate nella fabbricazione e montaggio, 1 nella fabbricazione di parti e accessori, 52 nel noleggio e 16 nella riparazione. Rapportando tali cifre al 2015, si osserva la crescita di 16 imprese (57 da 4 anni) e di circa 100 dipendenti. In ogni caso, l’uso della bici in Sardegna è ancora basso, seppur con numeri in crescita rispetto agli anni passati: solo 13mila persone (8 su 1.000) usano quotidianamente la bici per andare a lavoro e a scuola e solo l’1% degli under 35 vanno a scuola o all’università con la bicicletta.

“Siamo sulla buona strada anche se c’è ancora tanto da fare – affermano Antonio Matzutzi e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna – i dati dimostrano che i margini di miglioramento, per la realizzazione di infrastrutture e per la nascita di nuove imprese, sono ampi”. “Da qualche anno a questa parte – continuano – notiamo, con favore come la Regione e i Comuni abbiano deciso di investire sulla mobilità sostenibile. Questo è un importante segnale di attenzione verso tutto il settore”.

Quello della bicicletta è un settore che fa crescere un sistema che coinvolge, direttamente e indirettamente, gli artigiani, i commercianti e il turismo ma che coinvolge direttamente anche le imprese di costruzione e i lavori pubblici. E infatti a credere fortemente nello sviluppo delle due ruote in Sardegna è il ministero delle Infrastrutture che ha destinato più di 2 milioni e 700mila euro di fondi ai comuni per la progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, come l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili.

La ripartizione assegna quasi 833mila euro alla Città Metropolitana di Cagliari, 800mila al Capoluogo, 450mila a Sassari, 215mila a Olbia, 150mila a Nuoro, 131mila a Oristano, 116mila a Carbonia. Gli enti locali dovranno realizzare gli interventi entro 22 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto, pena la decadenza del finanziamento.