Turismo nel Sud Sardegna, l’allarme di Confindustria: “Servono più voli e meno tasse”

Dal sistema aeroportuale alla fiscalità, fino al posizionamento internazionale: le imprese chiedono una strategia immediata per evitare di perdere competitività. Al centro il nodo dei collegamenti e della stagione invernale.

Più voli, meno tasse e una strategia chiara per posizionare il territorio sui mercati internazionali. Gli operatori turistici del Sud Sardegna fanno fronte comune e chiedono interventi immediati per evitare di perdere competitività proprio in una fase di crescita della domanda.

Il confronto, ospitato da Confindustria Sardegna Meridionale e presieduto da Mario Cioffi, ha riunito oltre 25 tra le principali realtà dell’ospitalità del territorio, insieme a rappresentanti istituzionali e stakeholder del settore, tra cui l’aeroporto di Cagliari e l’associazione dei balneari. Presente anche il direttore generale Andrea Porcu.

Al centro del dibattito il nodo dei collegamenti aerei, considerato decisivo soprattutto nei mesi di bassa stagione. Nonostante la crescita dei flussi turistici autunnali e invernali – aumentati del 50 per cento negli ultimi due anni – la carenza di voli continua a rappresentare un limite strutturale.

Per gli operatori, la Sardegna soffre ancora una forte debolezza nella stagione “winter”, che impedisce di consolidare i risultati e sviluppare un turismo più distribuito durante l’anno.

Altro tema chiave è quello della tassa addizionale comunale sui diritti d’imbarco, pari a circa 6,50 euro per passeggero. Le imprese chiedono con forza l’abolizione o almeno la sospensione nei mesi invernali, ritenendola un ostacolo concreto allo sviluppo di nuove rotte.

Secondo quanto emerso nel confronto, anche le compagnie aeree considerano questo elemento decisivo per eventuali investimenti sull’isola. In particolare, Ryanair avrebbe ipotizzato fino a 950mila posti aggiuntivi in caso di abolizione totale, mentre Lufthansa ha indicato possibili nuove rotte invernali. Interesse anche da parte di EasyJet e WizzAir.

Accanto al tema dei trasporti, gli operatori sottolineano la necessità di costruire un brand territoriale forte e riconoscibile per il Sud Sardegna, capace di valorizzare le specificità locali e sostenere le attività di promozione e commercializzazione sui mercati internazionali.

Non mancano le criticità legate al quadro normativo. In particolare, le recenti delibere regionali sulle concessioni demaniali marittime e sul Piano di utilizzo dei litorali hanno generato incertezza tra gli operatori balneari, con possibili ripercussioni sulla programmazione delle imprese.

A pesare anche l’aumento dell’imposta di soggiorno nel Comune di Cagliari, che incide sull’operatività delle strutture ricettive, molte delle quali hanno già definito prezzi e contratti per la stagione 2026.

Tra le proposte emerse, quella di destinare le risorse risparmiate sulla continuità territoriale – grazie alla gestione senza compensazioni – a nuove azioni strategiche: sviluppo di rotte europee, campagne di marketing con le compagnie aeree e incentivi alla destagionalizzazione.

“L’incontro di oggi ha evidenziato una forte convergenza tra operatori su alcune priorità non più rinviabili. Il tema della connettività aerea e della fiscalità aeroportuale è oggi il vero fattore abilitante per la crescita del turismo in Sardegna. Serve una scelta politica chiara e tempestiva: senza interventi concreti rischiamo di perdere competitività proprio nel momento di maggiore visibilità internazionale della destinazione”.