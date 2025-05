Turismo in Sardegna, il 2024 l’anno dei record: oltre 18 milioni di presenze, crescono tutte le province dell’Isola

Nel 2024 la Sardegna ha raggiunto traguardi importanti nel settore turistico, con quasi 4,5 milioni di arrivi che hanno generato 18 milioni e 860 mila presenze, secondo i dati diffusi dal sistema regionale Ross1000. La permanenza media dei turisti sull’isola è stata di 4,25 giorni. L’incremento rispetto all’anno precedente è del 15,4%, un risultato mai registrato prima, che segna un cambio di passo nella capacità della Sardegna di attrarre visitatori durante tutto l’anno, anche nei mesi tipicamente fuori stagione.

Il turismo estero ha superato quello nazionale, rappresentando il 53% delle presenze contro il 47% degli italiani. La crescita dei turisti stranieri ha toccato il +22,6%, mentre quella degli italiani si attesta a un comunque significativo +8,3%.

“Quelli del 2024 – sottolinea l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu – sono stati dati davvero importanti, straordinari, inaspettati, eclatanti. Un quadro che ci fa davvero ben sperare per il futuro. La Sardegna si afferma come prodotto non solo marino balneare. Abbiamo una crescita notevolissima nel mese di ottobre, novembre e dicembre. Mesi che tradizionalmente non si pensava che la Sardegna fosse in grado di attrarre flussi turistici. Le campagne realizzate, mirate su specifici target, una promozione unitaria dei grandi eventi, per esempio quelli del Capodanno, hanno immediatamente certificato queste presenze. A fine dicembre, quindi, dati estremamente positivi, dati che sono davvero inaspettati per quanto riguardano alcuni mercati come quello americano che dopo una crescita del 27% fatta registrare lo scorso anno nel 2023, nel 2024 cresce ulteriormente del 36%, diventando il nostro primo mercato extra europeo, il nono in assoluto”.

Crescono in maniera esponenziale quasi tutte le province dell’Isola: in testa ci sono le strutture ricettive del nord Sardegna 9 milioni e 700 mila presenze. L’aumento è del 19 per cento rispetto al 2023. Crescita importante (più 16%) per il Sud Sardegna, che fa registrare quasi tre milioni di presenze. Numeri addirittura superiori (oltre tre milioni di presenze) per le strutture della provincia di Nuoro, compresa anche l’Ogliastra, dove l’aumento è attorno al dieci per cento. Segue la Città metropolitana di Cagliari con due milioni e 200 mila presenze (più 15 per cento). Infine stazionaria rispetto all’anno precedente la provincia di Oristano, che sfiora il milione di presenze, che però, giova ricordare, era cresciuta del 10 per cento nel 2023 rispetto al 2022.

Nell’ambito del settore alberghiero (albergo, albergo diffuso, turismo rurale, albergo residenziale, villaggio albergo), cresce in generale tutto il comparto, con picchi soprattutto per le categorie alte, dai 4 stelle in su. Mentre, nelle due tipologie dell’extra-alberghiero, i dati salienti sono tra gli esercizi complementari, la crescita esponenziale degli affittacamere (oltre 800 mila presenze, 30 per cento in più del 2023) e dei villaggi turistici (570 mila presenze, più 27,5 per cento); mentre, tra gli alloggi privati in affitto, a fronte di una crescita costante dei Bed & Breakfast (oltre 300 mila presenze, più 7 per cento), risalta in particolare l’aumento degli ‘altri alloggi privati’, ossia le locazioni occasionali, che necessitano del codice identificativo nazionale (Cin) e che, anche grazie a questa innovazione, sono ‘venuti alla luce’, facendo registrare quasi 600 mila arrivi per un totale di presenze di ben tre milioni e 300 mila (più 42 per cento).