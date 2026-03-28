Trasporti, Confindustria lancia l’allarme: “Costi oltre il 40%, rischiamo una crisi grave”

Le imprese sarde chiedono alla Regione un intervento immediato contro l’impatto dell’Ets marittimo. Proposta una compensazione fino al 75% degli extracosti per evitare una perdita di competitività.
Costi di trasporto in forte aumento e rischio concreto di perdita di competitività per le imprese sarde. È l’allarme lanciato da Confindustria Sardegna, che chiede alla Regione Sardegna un intervento urgente per compensare gli effetti dell’Ets marittimo.
Secondo l’associazione degli industriali, il rincaro dei trasporti delle merci si è ormai stabilizzato oltre il 40 per cento, con ricadute pesanti su comparti come manifatturiero, agroalimentare e logistica. Una situazione che, senza correttivi, rischia di diventare strutturale.
La richiesta è stata formalizzata con una nota inviata alla presidenza della Regione e agli assessorati competenti, accompagnata da una proposta normativa: l’istituzione di un fondo straordinario e temporaneo per compensare i maggiori costi derivanti dall’applicazione delle norme europee Ets e FuelEu.
Il meccanismo ipotizzato prevede una copertura fino al 75 per cento degli extracosti documentati, una durata iniziale di tre anni e una dotazione annua non inferiore a 80 milioni di euro per il periodo 2026-2028.
“Le imprese sarde stanno subendo un doppio colpo: da un lato l’instabilità internazionale e il rialzo dei costi energetici e dei carburanti legato alla crisi in Medio Oriente, dall’altro l’incidenza dell’Ets marittimo, che in un territorio insulare come la Sardegna amplifica le condizioni di disparità rispetto alle altre regioni italiane ed europee”, spiega Andrea Porcu, direttore del Centro studi di Confindustria Sardegna.
“Per un’isola il trasporto via mare non è una scelta, ma una necessità. Non chiediamo quindi privilegi, ma correttivi urgenti per bilanciare una normativa europea che, in assenza di misure compensative che tengano conto dello svantaggio strutturale della Sardegna, rischia di travolgere la nostra economia”.
I dati elaborati dal Centro studi, sulla base delle rilevazioni del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indicano che già oggi alcune rotte chiave come Olbia-Livorno e Porto Torres-Genova generano un aggravio superiore ai 50 milioni di euro all’anno.
Con l’estensione dell’Ets al 100 per cento delle emissioni delle navi prevista da gennaio 2026, il costo su queste due tratte potrebbe superare i 70 milioni annui. Considerando che rappresentano poco più della metà del traffico complessivo da e per l’isola, la stima complessiva degli extracosti per le imprese sarde potrebbe oltrepassare i 150 milioni di euro all’anno.