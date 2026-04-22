Tiscali News, si chiude. Dal 30 aprile la redazione voluta da Renato Soru cesserà le pubblicazioni

12 giornalisti a casa: per loro nessuna prospettiva nel programma di risanamento della società fondata nel 1998.
L’editoria italiana perde un altro pezzo di storia. Il 30 aprile cesserà le pubblicazioni Tiscali News, il sito fondato da Renato Soru alla fine degli anni Novanta, e ora di proprietà del gruppo Tesselis che ha deciso di chiudere il settore giornalistico dell’azienda.
Dodici i giornalisti che andranno a casa. La società nei mesi scorsi aveva aperto una valutazione sulla cessione del proprio ramo consumer ed stato sottoscritto un accordo di esodi incentivati (ne abbiamo parlato qui) al fine di gestire le eccedenze dichiarate attraverso strumenti il meno traumatici possibile.
Il 15 aprile scorso, durante una riunione al Mimit, l’azienda aveva riferito di aver avviato nel mese di marzo un procedimento di composizione negoziata della crisi sulla base di un progetto di ristrutturazione che poggia sull’offerta di acquisto relativa al ramo B2C presentata da Canarbino Spa, gruppo appartenente al panorama energetico italiano.
La procedura di gara in atto scade il 30 aprile e l’obiettivo resta quello di privilegiare l’offerta che più rappresenti la valorizzazione degli asset. Ma per i giornalisti non c’è alcuna prospettiva nei piani del futuro acquirente.
Fondata nel 1998 da Soru (poi diventato anche presidente della Regione Sardegna ed europarlamentare del Pd) Tiscali è stata uno dei simboli della prima stagione di internet in Europa, nata in Sardegna proprio come Video on line di Nicola Grauso, l’imprenditore cagliaritano scomparso di recente, il primo a portare internet in Italia.