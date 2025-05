Sviluppo attività commerciali, stanziati dalla Regione 35 milioni: bando al via

Da oggi 6 maggio è possibile presentare le domande online a valere sull’avviso pubblico per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle attività commerciali sulla piattaforma Sipes (https://sipes.regione.sardegna.it/sipes).

A disposizione una dotazione complessiva di 35,5 milioni di euro, stanziata dall’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio. Possono accedere ai contributi le micro, piccole e medie imprese del comparto commerciale con sede legale o operativa in Sardegna, che abbiano effettuato o completato un investimento minimo di 5.000 euro finanziato da una banca.

“L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per rafforzare la competitività e la crescita del tessuto commerciale locale, afferma l’assessore del Turismo e Commercio, Franco Cuccureddu. Un intervento che arriva in un momento particolarmente delicato per il comparto, che anche in Sardegna manifesta forti criticità”.

L’investimento deve essere stato completato e rendicontato nell’arco di 24 mesi, nel lasso di tempo che va dal 6 ottobre 2021 alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il sostegno è concesso a favore delle imprese che svolgono attività commerciali attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto in conto capitale, nella misura massima del 40% della spesa ammissibile documentata al netto di imposte, e in un contributo premiale in conto esercizio attribuito ai soggetti che contemporaneamente alla realizzazione dell’investimento incrementino la forza lavoro.

Il contributo premiale previsto è pari a 5.000 euro per ogni unità lavorativa assunta, fino a un massimo di 15.000 euro. Il contributo è soggetto alla regola del “de minimis”, secondo la quale il beneficiario non può usufruire nell’arco di tre esercizi finanziari di finanziamenti pubblici complessivi superiori a 300 mila euro. La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione.