Spiagge, la Regione detta le regole per l’estate: continuità per stabilimenti e servizi anche senza Pul

In attesa dei Piani di utilizzo dei litorali, la Giunta fissa regole transitorie per garantire servizi e attività sulle spiagge.

Le spiagge si preparano alla stagione 2026 con regole chiare anche dove i Piani di utilizzo dei litorali non sono ancora stati approvati. La Regione interviene per evitare vuoti normativi e garantire continuità alle attività, fissando criteri transitori che permettono a stabilimenti e servizi di operare regolarmente. Al centro del provvedimento c’è proprio questo equilibrio: accompagnare i Comuni verso la piena pianificazione, senza bloccare nel frattempo la stagione balneare. Le concessioni stagionali già esistenti potranno quindi essere rilasciate nel rispetto dei parametri vigenti, assicurando la presenza dei servizi lungo le coste.

“Abbiamo valutato e inserito nel provvedimento diverse considerazioni scaturite dai primi riscontri sulle nuove linee guida per i Piani di utilizzo dei litorali (Pul), approvate lo scorso febbraio. L’obiettivo è accompagnare il settore verso la piena attuazione della pianificazione comunale, garantendo nel frattempo certezze giuridiche e operative”, spiega l’assessore agli Enti locali e Urbanistica Francesco Spanedda.

Uno dei nodi affrontati riguarda la durata delle concessioni. Per le strutture di facile rimozione con titolo non stagionale, la validità viene ricondotta alla durata della stagione balneare sotto il profilo demaniale, fermo restando il rispetto delle autorizzazioni edilizie. Per le nuove concessioni rilasciate in questa fase transitoria, invece, è previsto un limite massimo di tre anni dall’approvazione delle linee guida Pul.

Spazio anche alle conseguenze del maltempo. Le recenti mareggiate hanno danneggiato diversi tratti di costa e la delibera introduce margini di flessibilità per consentire il riposizionamento temporaneo delle concessioni, anche in aree limitrofe, all’interno della stessa spiaggia. Una misura pensata per tutelare le attività economiche senza entrare in contrasto con gli strumenti di pianificazione. “Siamo consapevoli dell’impatto delle mareggiate su molti litorali”, sottolinea Spanedda. Il provvedimento interviene inoltre su aspetti operativi, come le aree di supporto per i chioschi e le attività di utilità sociale, con un’attenzione specifica all’accessibilità per le persone con disabilità.

“Con questa delibera la Sardegna conferma la volontà di tutelare il patrimonio naturale dei nostri litorali e, contemporaneamente, il valore economico e sociale delle imprese che vi operano”, aggiunge l’assessore. “È una risposta concreta e responsabile che mette al centro il lavoro, le imprese e i diritti dei cittadini, accompagnando il settore verso una gestione più ordinata, sostenibile e inclusiva delle nostre coste”.