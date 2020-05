“Abbiamo fatto uno sforzo straordinario e ora gettiamo le basi per ripartire lasciandoci alle spalle questa pagina così drammatica”. Lo afferma il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando uno studio pubblicato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore secondo il quale la Sardegna è la Regione che ha investito di più per sostenere i suoi cittadini nelle difficoltà della fase più critica della pandemia e per il sostegno nella fase della ripartenza.

L’indagine, condotta dall’Istituto Issirfa-Cnr (Istituto Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie), mette a confronto gli impegni finanziari delle Regioni italiane, considerando quanto attinto dai propri bilanci e quanto frutto della rimodulazione dei fondi strutturali europei non ancora utilizzati. La Sardegna risulta prima in termini assoluti, con un impegno di 265 milioni che non tiene conto della rimodulazione dei fondi: una capacità di erogazione che quindi è suscettibile di un ampio margine di incremento. La Regione è prima anche nella classifica dei maggiori interventi messi in campo pro-capite.

“Sono dati che attestano quanto questa Giunta abbia avuto a cuore, fin dalle prime fasi dell’emergenza, la tutela delle famiglie e la dignità della persona”, sottolinea il presidente. “Grazie a un impegno straordinario, abbiamo messo in campo un’enorme massa di liquidità destinata a superare la crisi. In settimana il Consiglio regionale voterà la seconda parte di interventi varati dalla Giunta, destinata specificamente alle imprese”.

“L’entità dell’intervento regionale – aggiunge il presidente Solinas – appare ancora più evidente con un confronto tra Regioni con popolazione molto più numerosa della Sardegna. Oggi che i dati dell’emergenza sanitaria ci consentono di guardare con maggiore serenità al futuro, possiamo dire che la scelta di privilegiare anzitutto le famiglie, per aiutarle a superare la crisi, è stata lungimirante e virtuosa. Il denaro erogato non è vincolato a buoni spesa, ma inteso come sostegno di liquidità per fare fronte alle emergenze di ogni genere che i nuclei familiari hanno dovuto affrontare e stanno ancora affrontando”.