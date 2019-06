Il 5 giugno 2019 le Cantine di Dolianova hanno compiuto 70 anni e hanno aperto le porte per celebrare questo prestigioso traguardo. Un sogno nato nel 1949 dall’unione di 35 agricoltori che hanno costruito via via una delle aziende più importanti dell’Isola: 1200 ettari di vigne, esportazione in 50 Stati, oltre trecento soci (molti di loro sono figli o nipoti dei soci fondatori) e una gamma di vini che si è arricchita di un nuovo spumante, un brut nature dal metodo classico.

“È una novità assoluta per la nostra cantina” spiega Massimiliano Farci, direttore commerciale dell’azienda. “Si tratta di uno spumante prestigioso che va a arricchire la nostra gamma di prodotti, una eccellenza enologica che si rivolge a quei consumatori finali che vanno alla ricerca di un prodotto unico, corredato da un packaging di alto livello”. Una novità che conferma la volontà di guardare al futuro rispettando la tradizione. Particolare la sua tiratura: ben 1949 bottiglie, in pieno omaggio all’anno di nascita del progetto. Per il 2020 invece è in lavorazione un vino rosso che verrà presentato al Vinitaly.

L’occasione per la celebrazione del settantenario ha convinto ancor di più il presidente Sandro Murgia nel proposito di vedere la produzione espandersi ancora nel mercato globale: “Ho visto e vissuto i sacrifici di mio nonno e di mio padre. Essere riusciti ad arrivare a questo punto, a sviluppare ulteriormente il nostro bacino d’utenza portando i nostri prodotti in giro per il mondo credo che sia emozionante. L’azienza produce bene, i consumatori ci seguono, puntiamo sulla qualità e questo ci sta aiutando ad entrare in diversi mercati”. La necessità attuale è quella di mantenere alta la competitività. Ecco allora l’accorato appello alle istituzioni affinché possano portare in dote un programma utile di infrastrutture che aiutino tutti gli agricoltori della Sardegna a lavorare meglio.

Per i festeggiamenti la cantina ha organizzato tante iniziative e attività: la visita delle cantine con diversi tour guidati, la possibilità di partecipare alla degustazione di alcuni vini grazie alla Fondazione Italiana Sommelier, street food e musica dal vivo. Il direttore generale Ercole Iannone prevede un futuro roseo: “Abbiamo confermato la lungimiranza della cooperazione dei nostri viticoltori. Nel futuro vedo il proseguimento della linea tracciata, con grandi sviluppi sul mercato estero, senza tralasciare il nostro territorio. Le nostre potenzialità sono importanti, imbottigliamo circa il 70% della nostra produzione, quindi ci sono margini per crescere e migliorare”.

Simone Spada