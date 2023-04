Sarda Factoring, Leonardo Marras confermato presidente. Approvato il bilancio

L’assemblea degli azionisti di Sarda Factoring, società specializzata nel finanziamento del capitale circolante delle imprese, partecipata dalla Sfirs (finanziaria della Regione Sardegna), dal Banco di Sardegna, da Bper Banca, da primari soci industriali regionali e Consorzi Fidi, ha rinnovato i vertici per il triennio 2023-2026, confermando alla carica di presidente Leonardo Marras, nominato in quota Sfirs.

Mandato rinnovato anche per il vice presidente Stefano Porqueddu (Banco di Sardegna) e per i consiglieri Fulgenzio Cocco (FidiCoop), Giommaria Pinna (F.lli Pinna), Giuseppe Cuccurese (Bper Banca) e Massimo Daniele Concas (Sfirs). Di nuova nomina il consigliere Giovanni Corona (Gruppo Isa). Nel corso dell’ultima assemblea gli azionisti hanno inoltre approvato il bilancio 2022, che ha registrato un utile netto di esercizio di 32.785 euro. Tra gli obiettivi dichiarati della società c’è il consolidamento della posizione nel mercato, con particolare interesse alle imprese sarde. Si punta al factoring come strumento finanziario agile e di immediato utilizzo per le aziende che operano in ambito regionale e che hanno necessità di soluzioni veloci ed efficaci per la gestione dei propri crediti.