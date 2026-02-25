Ryanair presenta l’estate 2026 in Sardegna, nessun aumento delle rotte: “Investiremo ancora solo se sarà abolita l’addizionale”

La compagnia irlandese parla di tassa “regressiva” che penalizza i passeggeri, incide sul turismo e limita la connettività a tariffe basse verso destinazioni italiane ed europee.

Ryanair presenta l’operativo per l’estate 2026 in Sardegna ma annuncia che il traffico resterà sostanzialmente stabile rispetto all’estate 2025. Nonostante la domanda elevata, la compagnia irlandese spiega che non potrà prevedere una crescita significativa finché nell’Isola resterà in vigore l’addizionale municipale, definita una tassa “regressiva” che penalizza i passeggeri, incide sul turismo e limita la connettività a tariffe basse verso destinazioni italiane ed europee.

Per la stagione estiva 2026 il piano prevede tre aeromobili basati a Cagliari, per un investimento complessivo di 300 milioni di dollari, un network di 73 rotte e un traffico stimato di 4,5 milioni di passeggeri l’anno. Secondo la compagnia, l’operativo sostiene oltre 3.500 posti di lavoro tra occupazione diretta e indotto.

La compagnia mette a confronto la situazione sarda con quella di altre regioni italiane – Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna – che hanno abolito l’addizionale comunale. In quei territori, sottolinea Ryanair, si registrano crescite a doppia cifra del traffico, con nuovi aeromobili, ampliamento delle rotte e aumento della connettività durante tutto l’anno.

L’appello alla Regione Sardegna è quello di eliminare l’addizionale per sbloccare un piano di espansione che, secondo la compagnia, potrebbe tradursi in due milioni di passeggeri aggiuntivi all’anno, pari a una crescita del 40%, quattro nuovi aeromobili per un investimento ulteriore di 400 milioni di dollari, l’apertura di una nuova base nel Nord Sardegna e oltre 900 nuovi posti di lavoro. Il progetto includerebbe anche nuove rotte nazionali e internazionali verso mercati chiave come Germania, Francia, Regno Unito e Paesi nordici.

A commentare il piano è stato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair: “L’operativo per l’estate 2026 conferma il nostro impegno verso la Sardegna, con tre aeromobili basati, 73 rotte e 4,5 milioni di passeggeri. Tuttavia, il traffico rimarrà piatto rispetto all’estate 2025 a causa dell’addizionale comunale. Questa tassa penalizza i passeggeri, danneggia turismo e occupazione e limita i viaggi a tariffe accessibili per i residenti”. Francioni ha ribadito che la compagnia è pronta a crescere immediatamente qualora la Regione decidesse di abolire l’imposta, garantendo maggiore connettività, turismo e sviluppo economico per l’Isola. Per celebrare il lancio dell’operativo estivo, la compagnia ha annunciato anche una promozione a tempo limitato con tariffe a partire da 29,99 euro, disponibili tramite l’app ufficiale, fino a esaurimento posti.