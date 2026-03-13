Rigassificatore al Porto canale di Cagliari, il Tar: “Concludere l’iter entro un mese”

Il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso della società proponente e ordina alle amministrazioni di pronunciarsi sul progetto.

Il Tar del Lazio ha ordinato alle amministrazioni coinvolte di concludere entro un mese il procedimento autorizzativo relativo al progetto di impianto di stoccaggio di Gnl e terminale di rigassificazione previsto nel Porto Canale di Cagliari. La decisione è contenuta in una sentenza con cui i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da Sardinia Lng Srl, la società che nel giugno del 2017 aveva proposto il progetto.

Il Tribunale ha indicato come destinatari dell’ordine i ministeri dell’Ambiente, dell’Economia, delle Imprese e del Made in Italy e delle Infrastrutture e Trasporti, oltre alla Regione, chiamati a pronunciarsi formalmente sull’istanza. Secondo i giudici, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro 200 giorni, come previsto dalla normativa di riferimento, termine che nel caso specifico risulta ormai ampiamente superato.

Per questo il Tar ha stabilito che “va senz’altro accertata l’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza presentata dalla ricorrente” e ha dichiarato l’obbligo per le amministrazioni coinvolte di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. La sentenza impone dunque agli enti competenti di chiudere l’iter autorizzativo entro il termine fissato dal Tribunale.