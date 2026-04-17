Rifiuti, i sindaci del Nord-Ovest fermano il conferimento al termovalorizzatore di Tossilo

Dai Comuni di Sassari, Porto Torres e Alghero, tra gli altri, una richiesta alla Regione: riscrivere i contratti e adeguare i servizi di trasporto negli impianti di smaltimento, i costi sono troppo alti

I Comuni del Nord-Ovest Sardegna chiedono alla Regione di sospendere l’avvio del conferimento dei rifiuti indifferenziati al termovalorizzatore di Tossilo, previsto dal 20 aprile, e di aprire un confronto per definire tempi e modalità più sostenibili.

Sono 28 le amministrazioni coinvolte, tra cui Sassari, Alghero e Porto Torres, che attualmente conferiscono i rifiuti alla discarica consortile di Scala Erre. In un documento congiunto, i sindaci hanno avanzato tre richieste principali: rinviare l’avvio dei conferimenti fino alla firma di una convenzione che tuteli i Comuni, rivedere la pianificazione regionale tenendo conto delle esigenze del Nord Sardegna e chiarire la distribuzione dei flussi di rifiuti a livello regionale.

La decisione della Regione è stata comunicata pochi giorni fa e, secondo gli amministratori locali, non tiene conto delle criticità già segnalate. I sindaci sottolineano che la scadenza del 20 aprile è difficilmente rispettabile per ragioni tecniche e amministrative, legate alla necessità di riorganizzare i contratti e i servizi di trasporto dei rifiuti tra i diversi impianti.

Al centro delle contestazioni anche l’aumento dei costi. Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha evidenziato che il conferimento parziale a Tossilo comporterebbe un incremento delle spese di smaltimento per i cittadini del territorio, con possibili ricadute sulla Tari. Questo sarebbe dovuto alle differenze tariffarie tra gli impianti regionali e al nuovo assetto dei flussi.

Inoltre, la redistribuzione dei rifiuti rischia di compromettere l’equilibrio economico della gestione della discarica di Scala Erre, con la necessità di rivedere il piano finanziario e aumentare le tariffe per coprire i costi fissi.

I Comuni denunciano anche una mancanza di chiarezza nella pianificazione regionale: secondo loro, la distribuzione dei flussi non può essere lasciata al gestore dell’impianto, ma deve essere definita dalla Regione sulla base di criteri tecnici ed economici.

Da qui la richiesta di una revisione più ampia del Piano regionale dei rifiuti, affinché tenga conto delle specificità territoriali e garantisca una gestione più equa ed efficiente del servizio.