Reddito di cittadinanza in Sardegna, 259 furbetti devono restituire 2,5 milioni di euro

In Sardegna nel 2022 sono state 259 le persone che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza e adesso devono restituire i soldi. È questo l’esito delle verifiche fatte nel 2022 dalla Legioni Sardegna dei Carabinieri.

Le condotte fraudolente accertate nell’Isola sono così divise: 112 in provincia di Sassari, 62 nel Cagliaritano, 48 nel Nuorese e 37 nell’Oristanese. Un terzo delle violazioni, quindi 86, sono state contestate a cittadini stranieri. “Le operazioni – è scritto in una nota – sono state eseguite con l’ausilio dei Nuclei dell’Arma specializzati insieme agli Ispettorati territoriali del lavoro e agli uffici dell’Inps”.

I comportamenti fraudolenti più comuni vanno dalla falsa autocertificazione sul possesso dei requisiti utili per accedere al contributo alla mancata comunicazione sull’avvio di una nuova attività lavorativa. Tanti, infatti, gli Isee non inferiore a 9.360 euro, così come un patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione e superiore ai 30.000 euro. Idem le mancate dichiarazioni sull’inizio di un’attività lavorativa regolarmente retribuita e a cui si affiancava il reddito di cittadinanza. Questo preciso caso ha riguardato soprattutto persone occupate nel settore della ristorazione e dell’assistenza agli anziani. Gli stranieri hanno più spesso dichiarato il falso sul requisito della residenza in Italia: la legge impone un minimo di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il danno accertato per le casse dello Stato ha superato i due milioni e mezzo di euro. Le persone irregolari non solo dovranno restituire quanto percepito, ma rischiano tutti il processo per truffa. Questa lista include perché destinatarie di misure cautelari, anche in carcere, e che hanno continuato a percepire il reddito di cittadinanza.