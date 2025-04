Questione energetica e opportunità per micro, piccole e medie imprese, seminario a Cagliari

La ‘questione energetica’ e le opportunità per le micro, piccole e medie imprese: se ne parla mercoledì 16 aprile a Cagliari (Palazzo Congressi, quartiere fieristico, ingresso lato CONI ) in un seminario promosso dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, attraverso l’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese e in collaborazione con Dintec-Consorzio per l’Innovazione Tecnologica.

L’evento formativo rientra tra le attività partite lo scorso anno e finalizzate ad accrescere la consapevolezza del sistema produttivo sulle possibili alternative all’attuale quadro di approvvigionamento energetico, favorendo forme di autoproduzione e autoconsumo (prosumer), incoraggiando interventi di risparmio ed efficienza energetica e sostenendo il ricorso alle energie “pulite”, anche attraverso la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER).

Il sistema camerale non può intervenire direttamente nella riduzione dei costi energetici delle imprese, ma può svolgere un ruolo importante nell’aumentare la consapevolezza del sistema produttivo sulle possibili alternative all’attuale quadro di approvvigionamento energetico, favorendo forme di autoproduzione e autoconsumo, il ricorso alle energie rinnovabili e ad interventi di risparmio ed efficienza energetica. Il progetto si articola in tre azioni: informazione e formazione, l’attivazione di quattro desk di confronto, l’organizzazione di un tavolo di progettazione territoriale.

L’iniziativa è rivolta a comuni, imprese, esperti tecnici, associazioni di categoria, privati, liberi professionisti e chiunque sia interessato alla materia.

La partecipazione è gratuita tramite iscrizione online (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMIJSmvP5tVQNL5WyPDsldqXOpqk68xJl-MAeYB1RrBQeB9A/viewform), entro il 15 aprile 2025.

Nel corso del seminario di mercoledi 16 aprile verranno analizzati strategie e strumenti per migliorare l’efficienza energetica e favorire la transizione verso modelli produttivi più sostenibili. Saranno inoltre illustrate le migliori pratiche per l’ottimizzazione dei consumi, la gestione dell’energia e l’adozione di soluzioni innovative.

Il programma prevede i saluti del segretario generale della CCIAA di Cagliari-Oristano, Cristiano Erriu, e della direttrice dell’Anci Sardegna, Daniela Sitzia, quindi gli interventi del sindaco di Ussaramanna, Marco Sideri su ‘Le comunità energetiche rinnovabili. Opportunità per gli enti locali’ e di Jacopo Romiti (esperto Dintec) su ‘Efficienza Energetica: come ridurre i consumi e migliorare le prestazioni’. Ci sarà poi la possibilità di un confronto con i partecipanti, con domande e risposte.