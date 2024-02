Protesta dei trattori a Cagliari, una delegazione di agricoltori e pastori volerà a Roma

Ancora una giornata di protesta a Cagliari con una ventina di trattori davanti al varco dogana del porto. Prosegue la mobilitazione di agricoltori e pastori per il mondo delle campagne e in particolare contro i regolamenti di Bruxelles, in un periodo di aumento dei costi di materie prime e carburanti.

La protesta va avanti da otto giorni non solo in Sardegna e domani una delegazione sarda si troverà a Roma per dare un contributo alla manifestazione nazionale che si svolgerà lì nei prossimi giorni. Il luogo della protesta nel Capoluogo invece viene presidiato a turno con un centinaio di persone, mentre alcuni trattori si spostano in centro per cercare di sensibilizzare la cittadinanza.