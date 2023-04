Porto di Olbia, gara da 14 milioni per i servizi ai passeggeri

Via alla nuova gara d’appalto per l’affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia. Il bando è stato appena pubblicato: 13 milioni e 790 mila euro e durata del contratto di 4 anni (in precedenza erano 3), con opzione di prosecuzione fino ad altri 12 mesi. Tre i lotti: il primo, per un importo a base d’asta di circa 8 milioni e 800 mila euro, è riferito all’accoglimento, ricezione, smistamento e instradamento dei veicoli in arrivo e in partenza. Rispetto al servizio in scadenza, che riguarda il solo porto di Olbia, sarà esteso anche allo scalo di Golfo Aranci. Il secondo e il terzo lotto, limitati al solo scalo dell’Isola Bianca, riguarderanno, rispettivamente, il servizio navetta stazione marittima-nave e viceversa (importo pari a circa 3 milioni e 400 mila euro) e l’attività di info point, deposito bagagli, con assistenza ai passeggeri in imbarco e sbarco (circa 1 milione e 620 mila euro).

Nella valutazione complessiva del punteggio di gara peserà anche la qualità del piano di assorbimento dei lavoratori. Altro criterio premiante sarà la cura al passeggero con mobilità ridotta e l’introduzione di sistemi di monitoraggio della qualità dei servizi. Gli attuali servizi di instradamento, info point e navetta, svolti rispettivamente da Italservizi, Sviluppo performance strategie (Sps) e Sun Lines, proseguiranno, dopo la scadenza contrattuale del 30 aprile, con una proroga tecnica, presumibilmente fino agli inizi dell’autunno. “Incentiviamo ulteriormente una maggiore attenzione alle esigenze dei passeggeri – spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSp del Mare di Sardegna -, compresi quelli in arrivo e partenza nello scalo di Golfo Aranci, e tutte quelle innovazioni, tecnologiche ed organizzative, volte all’incremento della performance dei porti”.