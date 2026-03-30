Pasqua, biglietti aerei alle stelle. Adiconsum: “Fino a 600 euro per la Sardegna, tariffe da intercontintale”

Adiconsum rileva prezzi record per voli verso Olbia, Cagliari e Alghero. Nel mirino anche gli algoritmi delle compagnie e la rigidità della domanda nei giorni festivi.

Volare in Sardegna per Pasqua può costare quanto un viaggio oltreoceano. A denunciarlo è Adiconsum Sardegna, che ha monitorato i prezzi dei biglietti aerei dalle principali città italiane verso gli scali dell’Isola.

Secondo l’associazione, chi acquista oggi un volo per il periodo pasquale si trova di fronte a tariffe molto elevate. Per raggiungere Olbia partendo il 3 aprile e rientrando il 7 aprile, si arriva a spendere circa 600 euro da Napoli, 485 euro da Malpensa e 480 euro da Trieste.

Costi elevati anche per Cagliari, con prezzi minimi di 443 euro da Venezia, 431 euro da Linate e 414 euro da Torino. Per volare verso Alghero, invece, si parte da almeno 424 euro da Linate.

Tariffe che, secondo Adiconsum, hanno ormai raggiunto quelle dei voli intercontinentali: negli stessi giorni un biglietto andata e ritorno per New York si aggira intorno ai 550 euro.

“Siamo in presenza di una forma di “sciacallaggio”: anche a causa degli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree i prezzi vengono stabiliti sulla base dello stato di bisogno dei consumatori e non sul costo di produzione del servizio più il giusto guadagno. “Dimmi quanta fame hai e ti dico quanto ti faccio pagare il pane, dimmi quanta sete hai e ti dico quanto ti faccio pagare un bicchiere d’acqua” – spiega il Presidente Giorgio Vargiu – Il tutto è aggravato dalla crisi in Medio Oriente: se infatti i voli per destinazioni estere stanno risentendo della crisi del turismo e della minore domanda da parte dei cittadini, i voli interni, soprattutto quelli a domanda rigida come nel periodo di Pasqua, hanno raggiunto livelli astronomici. Una situazione che trasforma le vacanze di Pasqua in un vero e proprio salasso per chi decide di rientrare in Sardegna in occasione delle festività”.