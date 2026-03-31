Pasqua, agnello e pesce più cari del 12%. Corre il prezzo delle uova di cioccolato: +15%

Monitoraggio dell’Osservatorio dei prezzi di Adiconsum nei supermercati e nei mercati civici cittadini.

Non bastano il caro energia e il caro carburanti. In vista della Pasqua il costo di numerosi alimenti ha subito un ulteriore rincaro. Lo ha verificato l’Osservatorio prezzi di Adiconsum Cagliari che ha completato il monitoraggio dei costi dei beni di consumo tipici della festività pasquale nella provincia. L’analisi, condotta incrociando i dati Istat con le rilevazioni effettuate presso la Grande distribuzione organizzata e i mercati civici cittadini, evidenzia una crescita media dei prezzi al dettaglio del 12% rispetto al 2025.



L’associazione denuncia una pressione inflattiva che colpisce duramente i nuclei familiari del territorio, rendendo il tradizionale convivio pasquale una spesa sempre più gravosa. Secondo le rilevazioni di Adiconsum Cagliari,l’aumento non è omogeneo ma si concentra su comparti specifici.



Prodotti ittici e carni: l’agnello di Sardegna IGP registra un incremento dell’8,5%, con prezzi medi che oscillano tra i 16 e i 19 euro al chilo. Significativi rincari anche per i tagli bovini e per il pesce fresco nei mercati locali (+10%). Il settore dolciario è il più critico: il rincaro globale del cacao e dello zucchero spinge il prezzo delle uova di cioccolato e delle colombe industriali a un +15% su base annua. Le produzioni artigianali sarde (pardulas, formaggelle) risentono dell’aumento dei derivati lattiero-caseari. Per l’ortofrutta, nonostante la stagionalità, carciofi e primizie locali segnano un +14%, influenzati dal maltempo di questo inverno.



Una tavolata di 10 persone deve affrontare una spesa che supera i 450 € mentre per una famiglia di 4 persone, la spesa media per un pranzo completo (antipasto, primo, secondo, dolce e bevande) è stimata in 185 €, contro i 165 € dello scorso anno. “Nonostante un lieve rallentamento dell’inflazione generale, i prezzi dei beni alimentari a Cagliari restano a livelli di guardia,” dichiara Simone Girau presidente di Adiconsum Cagliari. “Chiediamo maggiore trasparenza lungo la filiera e invitiamo i consumatori a monitorare attentamente le offerte, privilegiando il prodotto locale a km zero che spesso garantisce un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto all’importazione. Adiconsum Cagliari resta a disposizione dei cittadini per raccogliere segnalazioni su anomalie di prezzo o pratiche commerciali scorrette riscontrate negli esercizi della provincia.