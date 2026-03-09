Lavoro e diritti, oggi lo sciopero per le donne proclamato da Cgil

Presidi a Cagliari e Sassari davanti alle prefetture. Diversi i servizi coinvolti, tra cui scuola e università

Lavoro, uguali opportunità in ogni settore del quotidiano, parità salariale e dei diritti. Oggi, 9 marzo, in tutto il Paese si fermeranno diversi servizi per lo sciopero generale chiamato dai sindacati di base in occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna.

Diritti che sono ancora lontani, ha sottolineato domenica Alessandra Todde, presidente della Giunta regionale sarda. Stessa posizione per la Cgil regionale, che con una nota stampa ha ricordato gli appuntamenti di oggi in Sardegna: il presidio è convocato davanti alle Prefetture, i palazzi di rappresentanza del Governo, a Cagliari in piazza Palazzo e a Sassari in piazza d’Italia, dalle 10 alle 12.

“L’obiettivo dell’astensione dal lavoro è riaffermare l’urgenza di raggiungere la parità di genere, nel lavoro e nella società – afferma Fausto Durante, presidente Cgil. – Nei settori in sciopero, nei quali la presenza femminile è prevalente, le donne pagano il prezzo più alto di un modello economico diseguale, fatto di part-time involontario, bassi salari e una flessibilità che troppo spesso diventa sfruttamento. A ciò si aggiunge il peso del lavoro di cura, ancora quasi interamente scaricato sulle spalle delle donne”.

“In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne – annuncia la Federazione dei lavoratori della conoscenza Cgil – proclamiamo un’intera giornata di astensione dal lavoro nei settori di scuola, università, ricerca, Alta formazione, formazione professionale e scuola non statale, per la giornata” di lunedì 9 marzo 2026”. È quanto si legge in una nota della Federazione dei lavoratori della conoscenza Cgil.

“Mentre il Governo vara decreti ‘scatola vuota’ sulla parità salariale, la realtà per le donne in

Italia resta un percorso a ostacoli fatto di precarietà e rinunce – così il comunicato Usb – . Non è un caso, è una scelta politica. Salario minimo e aumenti veri, basta paghe da fame che alimentano il gender pay gap, e tutele reali sul lavoro: questo ciò che chiediamo”.

Lo sciopero riguarderà diversi servizi e durerà tutta la giornata. Esclusi dall’astensione i trasporti, mentre nel settore della sanità saranno garantite le prestazioni essenziali.