Pagamenti agricoli ancora bloccati, servono 25 milioni. Coldiretti alla Giunta: “Serve un intervento immediato, ecco le nostre proposte”

Coldiretti Sardegna richiede con forza un intervento urgente della presidente della Regione, Alessandra Todde e dell’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, perché venga istituita una task force regionale con il compito di sbloccare i pagamenti Pac ancora fermi, soprattutto legati ai pascoli non riconosciuti per i pagamenti europei e destinati alle aziende agricole e zootecniche della Sardegna. Si tratta di liberare subito circa 25 milioni di euro che mancano all’appello, a causa dell’ennesima stortura burocratica.

Un intervento rilanciato viste le persistenti e gravi difficoltà in capo all’ente pagatore regionale e alla Regione nel liquidare tutte le domande presentate sulla Pac 2024 da migliaia di allevatori e agricoltori sardi. Il percorso potrebbe risolvere in poco tempo il blocco dei pagamenti – ricorda Coldiretti – sulla scia di quello portato avanti dall’unità di progetto istituita nel 2022 e guidata dall’allora direttore generale dell’assessorato dell’Agricoltura, Giulio Capobianco, che aveva già dimostrato di poter erogare in tempi rapidi le risorse allora accumulate e di fornire un monitoraggio puntuale sullo stato dei pagamenti da parte degli enti e della Regione.

Con l’unità di progetto la Regione, in questo momento straordinario, deve dedicare in modo esclusivo un gruppo di lavoro per risolvere le anomalie al più presto. Occorre che le domande che non hanno ricevuto pagamenti, e a seguire quelle che aspettano liquidazioni ancora cospicue, siano lavorate e risolte al più presto secondo la proposta di Coldiretti Sardegna: “Attivare immediatamente la task force, sul modello di quella già operativa nel 2022; applicare le soluzioni tecniche per il riconoscimento delle superfici a pascolo e delle PLT e il loro accesso ai fondi Pac; sbloccare in tempi rapidi i pagamenti fermi alle aziende agricole e zootecniche; monitorare l’operato degli enti e della Regione, garantendo un controllo periodico dello stato dei pagamenti”.

In particolare – continua Coldiretti Sardegna – si può risolvere in questo modo il problema dei pascoli con tara che continuano a essere esclusi dai pagamenti della Politica agricola comune a causa di blocchi burocratici legati alla nuova carta dei suoli. Questa situazione sta penalizzando migliaia di aziende di allevamento sarde, privandole di fondi essenziali per la loro sopravvivenza.

“Le superfici agricole sarde hanno bisogno di una valutazione che tenga conto della conformazione ambientale e della tradizione agricola, che sono diverse da quelle di altre regioni d’Italia – sottolinea Coldiretti Sardegna – la situazione è ancora in stand-by, le attività sono ferme e il problema dei pascoli che bloccano i pagamenti persiste. Le aziende sarde stanno soffrendo e, nonostante le soluzioni proposte, il sistema non è riuscito ad adattarsi alle particolari esigenze del nostro territorio. Senza un intervento si mette a rischio il naturale equilibrio dell’ecosistema tra uomo, animali e ambiente ma anche la stessa salvaguardia del territorio, con conseguente abbandono delle aree rurali”.

“Per questo motivo – aggiunge Coldiretti Sardegna – rinnoviamo la richiesta alla Regione di mettere in campo questa Task force che con le sue attività tecniche, in tempi brevi, può creare le condizioni affinché queste superfici vengano integrate nelle pratiche tradizionali (Plt). Rilanciamo la necessita di istituire un tavolo tecnico che possa definire un metodo scientifico per la valutazione dell’eleggibilità delle Plt e che porti, in molte aree, alla riduzione dell’incidenza delle tare e l’incremento della superficie ammissibile regionale. Ricordiamo che la stessa Agea, durante il Tavolo verde di fine gennaio, aveva espresso un parere positivo su questo percorso”. “Abbiamo valutato la fattibilità operativa della proposta e riteniamo che con questo metodo i pagamenti possano essere sbloccati in brevissimo tempo – conclude Coldiretti – per senso di responsabilità ancora una volta Coldiretti Sardegna rilancia con una proposta di risoluzione operativa nell’interesse che i denari arrivino alle aziende il prima possibile, coscienti del fatto che la protesta senza soluzioni non risolverà i nodi burocratici che oggi bloccano le pratiche di tutte le regioni d’Italia”.