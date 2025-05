Nuovi strumenti finanziari e innovazione per le imprese in un incontro a Sassari

“Dentro la finanza d’impresa” è l’appuntamento dedicato agli strumenti finanziari innovativi e alle opportunità di crescita per le imprese del territorio lanciato dalla Camera di Commercio di Sassari. L’incontro si terrà giovedì 15 maggio a partire delle 15, nella sede dell’Azienda Speciale Promocamera a Predda Niedda e si propone come un momento di approfondimento e confronto sulle strategie per rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale locale.

“In un contesto economico in rapida evoluzione – spiegano dalla Camera di Commercio – , la possibilità di accedere a strumenti finanziari adeguati e di abbracciare l’innovazione rappresenta un fattore determinante per il successo e la sostenibilità delle imprese, in particolare per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e le startup. “Dentro la Finanza d’impresa” offrirà una panoramica chiara e concreta sulle diverse opzioni disponibili, dalle forme di finanza alternativa ai canali di finanziamento agevolato, con un focus specifico sulle esigenze del sistema aziendale della Sardegna”.

L’evento -che avrà prologo al mattino con “Io penso positivo” insieme ai ragazzi delle scuole superiori- vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti di istituzioni finanziarie e testimonianze di imprenditori che hanno saputo cogliere le opportunità offerte dall’innovazione finanziaria. Saranno discussi, tra gli altri, temi quali il crowdfunding, il venture capital, i minibond, le agevolazioni fiscali per gli investimenti in innovazione, e il ruolo cruciale della digitalizzazione nei processi finanziari aziendali.

Un focus specifico sarà dedicato al progetto HUB4FIN, iniziativa strategica finanziata nell’ambito del PNRR, che vede la Camera di Commercio di Sassari svolgere un ruolo propulsivo fondamentale in collaborazione con gli enti camerali e le università della Sardegna insieme al Banco di Sardegna.

HUB4FIN è un vero e proprio centro di accompagnamento per le imprese, guidate nel percorso di accesso a forme di finanza alternativa e sostenute nello sviluppo di progetti innovativi da qualificati coach e mentor. “Dentro la Finanza”, illustrerà i servizi offerti da HUB4FIN e i risultati già ottenuti in questa prima fase di un percorso che si pone l’obiettivo di far crescere le aziende del territorio.

“‘Dentro la Finanza d’impresa’ rappresenta un’occasione preziosa per le nostre imprese di aggiornarsi e confrontarsi su tematiche vitali per il loro sviluppo – ha evidenziato il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti – In un mercato globale sempre più competitivo, l’accesso a strumenti finanziari innovativi e la capacità di investire in innovazione non sono più possibilità da cogliere o meno, ma necessità imprescindibili. Attraverso progetti come HUB4FIN, siamo impegnati a supportare attivamente le nostre aziende in questo percorso, fornendo loro le competenze e le risorse per crescere e svilupparsi”.