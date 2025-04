Nuovi Contratti di investimento per lo sviluppo: dalla Giunta 42 milioni a sostegno delle imprese, ecco l’avviso

La Regione ha pubblicato l’Avviso per la selezione di proposte da finanziare attraverso i Contratti di investimento – Tipologia industriale, misura chiave della Programmazione Unitaria 2024–2029. Con una dotazione finanziaria complessiva di 42 milioni di euro, l’iniziativa punta a rafforzare la competitività del tessuto produttivo sardo e sostenere la transizione ecologica dei territori. L’Avviso rientra nel quadro degli interventi previsti dal Piano Fesr 2021–2027, in particolare le Priorità “Competitività intelligente” e “Transizione verde”, nonché dal Just transition fund per il rilancio del Sulcis Iglesiente, e dal Programma regionale di sviluppo 2024–2029.

“Questa misura – spiega l’assessore regionale della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni – rappresenta un passaggio strategico per rendere la Sardegna un ecosistema favorevole all’impresa, capace di attrarre investimenti e valorizzare le filiere produttive locali. Il nostro obiettivo è promuovere uno sviluppo competitivo, inclusivo e orientato alla transizione verde, con una particolare attenzione al rilancio del Sulcis Iglesiente”.

Il nuovo Avviso è solo la prima tappa di un piano più ampio, che nei prossimi mesi sarà completato con due ulteriori bandi: uno dedicato alla filiera turistico-ricettiva, e uno riservato agli investimenti innovativi nell’ambito Step – Strategic technologies for Europe platform. Le risorse, provenienti dal Fesr, dal Pn Jtf, dal Fondo di competitività e da fondi regionali, saranno destinate a sovvenzioni a fondo perduto e finanziamenti a condizioni di mercato, con possibilità di combinare le due modalità.

Possono partecipare all’iniziativa imprese singole o in forma aggregata, attive nei settori industriale, artigianale e dei servizi, purché con sede in Sardegna o nei territori ammissibili del Jtf. Sono ammesse Proposte di Investimento comprese tra 3 e 25 milioni di euro (da 1,5 milioni per le proposte in ambito Jtf), finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi. Per le Mpmi, sarà possibile includere anche servizi di consulenza, fino al 20% del valore del progetto.

Previsti incentivi maggiorati per le imprese in possesso di certificazioni ambientali, sociali o di rating di legalità. Le imprese interessate dovranno presentare una Manifestazione di interesse tramite il sistema informativo Sipes, accessibile dal sito della Regione Sardegna. Le domande saranno accettate dal 15 maggio (ore 12) al 15 luglio (ore 12). La procedura si articolerà in una fase negoziale e una fase valutativa, al termine delle quali si potrà procedere con la sottoscrizione del Contratto di investimento.