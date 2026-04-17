Nuovi casi di dermatite bovina in Sardegna, l’allarme di Cia: “Fermare subito il contagio”

Richiesta di confronto con la Regione per definire strategie e prevenzione anche sulla blue tongue.

Il riemergere dei casi di dermatite dei bovini riaccende la preoccupazione nel comparto zootecnico sardo e spinge Cia Agricoltori Sardegna a chiedere un confronto immediato con la Regione. L’organizzazione sollecita la convocazione urgente di un incontro con associazioni di categoria e soggetti coinvolti per fare il punto sulle azioni già avviate e definire le prossime misure.

Al centro della richiesta, la necessità di chiarire strategie e interventi dopo i nuovi casi registrati nel territorio di Muravera e Villaputzu, che stanno generando timori tra gli allevatori.

“Le notizie provenienti dagli allevamenti colpiti dal virus nel territorio di Muravera e Villaputzu, cui va tutta la nostra solidarietà, con le conseguenti azioni messe in atto dalle strutture deputate, stanno creando incertezze e preoccupazioni tra gli allevatori, che solo di recente hanno riacquisito la possibilità di operare nell’ordinarietà”, sostengono il presidente e il direttore regionali Michele Orecchioni e Alessandro Vacca.

Per Cia il confronto è fondamentale non solo per conoscere nel dettaglio le misure adottate, ma anche per coinvolgere direttamente gli allevatori nelle decisioni. “Il confronto con le associazioni è più che mai necessario, sia per conoscere le azioni da intraprendere, sia per garantire il giusto coinvolgimento degli allevatori nelle strategie che la Regione sta adottando e introdurrà per circoscrivere il contagio, tutelare il comparto ed evitare i drammi del recente passato. Questo con la consapevolezza che l’esperienza vissuta costituisce una base di partenza per affrontare i problemi con maggiori certezze”, aggiungono.

Accanto alla dermatite bovina, l’organizzazione richiama l’attenzione anche sulla bluetongue ovina. Cia Sardegna chiede infatti un ulteriore incontro per conoscere le misure di prevenzione previste per il 2026 e per fare chiarezza sui ristori relativi al 2025, attesi dagli allevatori colpiti.