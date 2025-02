Nuove rotte per gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero: via libera della Commissione trasporti al piano della Giunta

La Commissione trasporti del Consiglio regionale ha dato parere favorevole, con l’astensione delle opposizioni, al progetto sperimentale per il potenziamento del traffico aereo dell’Isola, che include anche nuove rotte interne per collegare Cagliari con Alghero e Olbia. L’assessora ai Trasporti, Barbara Manca, affiancata dal direttore generale Pierandrea Deiana, ha illustrato il provvedimento, sviluppato sulla base della legge regionale n. 9 del 23 ottobre 2023, ereditata dalla precedente legislatura.

Il lavoro tecnico, portato avanti dall’assessorato nei mesi scorsi, ha mirato principalmente all’individuazione di nuove rotte da incentivare. La misura prevede aiuti diretti alle compagnie aeree fino al 50% dei costi aeroportuali ammissibili per una rotta, per un periodo massimo di tre anni. Questi aiuti comprendono le spese sostenute sia nell’aeroporto di partenza che in quello di arrivo. Come ha spiegato l’assessora Manca, il provvedimento si aggiunge agli aiuti sociali già esistenti, destinati ai passeggeri sardi che ne hanno diritto.

L’elenco delle rotte incentivate è stato stilato escludendo quelle che, in regime di libero mercato, risultano già sostenibili. L’obiettivo principale è aumentare il numero complessivo delle rotte da e per la Sardegna e migliorare l’interconnessione tra gli aeroporti sardi stessi. Nello specifico, il piano prevede l’apertura di 19 nuove rotte su Alghero, 16 su Olbia e 32 su Cagliari-Elmas, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2025 e altri 10 milioni per il 2026.

Il presidente della Commissione, Roberto Li Gioi, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto: “Una misura sperimentale che rappresenta un’ottima opportunità per aprire le porte del mondo ai sardi e quelle della Sardegna ai turisti. La commissione vigilerà sull’efficacia del piano per valutarne i risultati e, se necessario, introdurre correttivi e ulteriori sostegni.”