Nuove linee guida per i tirocini in Sardegna. Manca: “Superiamo strumenti ormai inadeguati”

Riforma dopo dieci anni per i tirocini di orientamento, formazione e inclusione sociale: focus su giovani fragili e nuovi bisogni sociali.



Cambiano le regole dei tirocini di orientamento, formazione e inclusione sociale in Sardegna. La Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida che sostituiscono la disciplina del 2015, con l’obiettivo di adattare gli strumenti alle trasformazioni del mondo del lavoro e alle nuove fragilità sociali.

“Negli ultimi dieci anni il mondo del lavoro e le condizioni sociali sono cambiati profondamente, lasciando indietro nuove fragilità spesso invisibili. Ci sono giovani che si sentono esclusi, che non studiano e non lavorano, e i dati sui Neet ce lo raccontano con chiarezza. Dietro quei numeri ci sono storie, difficoltà, percorsi interrotti. È proprio da qui che siamo partiti: abbiamo costruito questa riforma ascoltando chi ogni giorno lavora accanto ai ragazzi, gli operatori, i servizi sociali e gli enti locali. Da queste voci è emersa con forza la necessità di superare strumenti ormai inadeguati, non più capaci di rispondere alle nuove vulnerabilità”, spiega l’assessora del Lavoro Desirè Manca.

La riforma interviene su diversi aspetti, a partire da una maggiore flessibilità dei percorsi e da un ampliamento della platea dei destinatari. Tra le novità principali c’è la possibilità di attivare tirocini anche per minori non ancora in regola con l’obbligo scolastico, all’interno di progetti educativi mirati a prevenire fenomeni di esclusione e devianza. Viene inoltre superato il limite fisso di 500 euro per l’indennità di partecipazione. “In questa direzione abbiamo assunto anche una scelta politica chiara – ha sottolineato – superare il limite fisso di 500 euro per l’indennità di partecipazione. Non si tratta solo di un adeguamento tecnico, ma di un principio preciso, che restituisce dignità e valore ai percorsi di tirocinio. Consentiamo ai soggetti ospitanti che ne hanno la possibilità di riconoscere importi più elevati, rendendo l’indennità più coerente con il contesto economico attuale e con l’impegno richiesto. È un passo verso una maggiore equità e una reale personalizzazione dei percorsi”.

Le nuove linee guida puntano anche a rafforzare la rete dei soggetti coinvolti nella presa in carico, rendendola più aperta e in grado di intervenire anche nei casi più complessi. La durata dei tirocini viene ridefinita con maggiore flessibilità, prevedendo una prima fase utile a valutarne l’efficacia. “Con l’approvazione di queste nuove Linee guida compiamo un passo decisivo per rendere più efficaci i percorsi di inclusione sociale sul nostro territorio. Siamo certi – ha concluso l’assessora – che questa nuova disciplina rafforzerà il ruolo dei servizi territoriali e contribuirà a percorsi di inclusione più efficaci, sostenendo i giovani in condizioni di svantaggio nel loro accesso alla vita sociale e lavorativa”.