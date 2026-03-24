Nasce la nuova sigla sindacale Uil Fp Sardegna: primo congresso, eletti segretario e squadra

Nasce il nuovo sindacato dalla fusione tra Uil Fpl e Uilpa. Al centro del congresso le criticità della sanità.



È Mimmo Foddis il nuovo segretario della Uil Fp Sardegna, il soggetto sindacale nato dalla fusione tra Uil Fpl e Uilpa. L’elezione è avvenuta a Cagliari durante il primo congresso regionale della nuova sigla. Con Foddis sono stati eletti Massimo Marceddu come segretario organizzativo regionale e, nella segreteria, Augusto Ogana, Fabio Sanna, Maria Giorgia Vargiu e Paolo Mulè, responsabile per il comparto Regione ed enti. Presenti anche il segretario Uilpa nazionale Renato Cavallaro, il coordinatore nazionale dipartimento giustizia Uilpa Mirko Manna, la segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru con gli altri componenti della segreteria regionale, Elena Carta e Carla Meloni.

Nel suo intervento, Foddis ha sottolineato il valore della fusione, che dà vita a quella che viene indicata come la principale categoria dei lavoratori attivi della Uil, soffermandosi poi sulle condizioni della sanità sarda. Tra i punti evidenziati, la carenza di posti letto — con una media regionale di 2,7 ogni mille abitanti contro i 4,5 europei — e la mancanza di personale, in particolare infermieri, con 4,7 ogni mille abitanti a fronte di una media europea di 8,5. “Basti pensare a queste differenze”, ha osservato, richiamando anche il tema del precariato e le difficoltà della medicina territoriale. Spazio anche alle questioni legate al comparto unico degli enti locali, alla Regione e al sistema della sanità privata e del terzo settore.

Al congresso è intervenuta la segretaria generale nazionale Rita Longobardi, che ha fatto il punto sui contratti nei diversi comparti, soffermandosi in particolare sulla sanità. Nel suo intervento ha richiamato l’attenzione sulle nomine dei direttori generali delle Asl: “Sarebbe auspicabile non fossero politiche e che la politica restasse fuori, lasciando lavorare esperti selezionati tramite concorsi”. Presenti anche esponenti delle istituzioni e del sindacato, tra cui la presidente della Regione Alessandra Todde, il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e rappresentanti del Parlamento e delle organizzazioni nazionali.