Moby, Tirrenia e Toremar aprono le prenotazioni per la stagione 2024 su Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba. Tante le novità annunciate dal gruppo Onorato: “più linee; prolungamento della stagione; più navi nuove a partire dalle due ammiraglie Fantasy e Legacy”.

La Genova-Olbia anticipa l’avvio delle corse che partiranno l’8 maggio 2024 e dureranno fino al 20 ottobre 2024. E da giugno a settembre saranno schierate su questa rotta quattro navi che assicureranno fino a sei partenze al giorno, tre per ciascuna direzione. Sulla Genova-Porto Torres sono confermati i viaggi tutti i giorni, 365 giorni all’anno, con corse notturne da Genova e dalla Sardegna. Sulla Livorno-Olbia opereranno le navi gemelle Moby Fantasy e Moby Legacy per un servizio di 365 giorno all’anno.

Torna anche la Piombino-Olbia che in questa stagione sarà attiva dall’8 giugno 2024 al 14 settembre. E infine partenze notturne per 365 giorni all’anno per la Civitavecchia-Olbia, con le corse che raddoppiano da giugno a settembre con anche corse diurne.

Sulla Sicilia per la Napoli-Palermo ci saranno partenze 365 giorni l’anno in notturna Per la Corsica è già stata annunciata la nuova Genova-Ajaccio con il prolungamento sino a Porto Torres. Arriva anche la Piombino-Bastia da fine giugno a inizio settembre anche la Genova-Bastia prolunga la sua stagione e sarà operativa dal 15 maggio al primo ottobre 2024. Da fine giugno ad inizio settembre, nei week-end e nelle date di maggior traffico, ci sarà un ulteriore incremento delle partenze.

Infine la Livorno-Bastia anticiperà l’inizio della linea rispetto agli altri anni al 27 marzo 2024 e posticiperà la fine della stagione al 3 novembre. Infine, “saranno aperte prossimamente – fa sapere Moby in una nota – le prenotazioni per l’Isola d’Elba sulle linee Moby e Toremar, fra Piombino, Portoferraio, Cavo e Rio Marina e per l’Arcipelago Toscano quelle fra la Sardegna e la Corsica sulla Santa Teresa di Gallura-Bonifacio”.