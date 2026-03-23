Miele, al via in Sardegna il primo sistema di certificazione dell’autenticità

Caboni (Terrantiga): “Con questo progetto proteggiamo e valorizziamo le api, dalla raccolta del nettare alla produzione del miele sardo, garantendo una filiera trasparente e verificabile”.

Non basta scrivere Made in Italy in etichetta. Perché la verità è che quasi la metà del miele importato non rispetta le norme Ue e le irregolarità toccano fino al 74% per il prodotto cinese e il 93% per quello turco. Da qui la necessità di certificare la filiera del miele 100% italiano da api nostrane. A colmare questa lacuna è il progetto lanciato da Miele in Cooperativa insieme ad Authentico che punta a blindare l’autenticità del prodotto attraverso la blockchain, tecnologia che rende ogni dato immutabile e pubblico.



Tra le aziende pilota selezionate per lanciare il progetto, la Op (Organizzazione produttori) Terrantiga, unico collettivo di produttori della Sardegna, socia fondatrice dell’Associazione Miele in Cooperativa. “Con questo progetto – spiega Francesco Caboni, presidente di Terrantiga proteggiamo e valorizziamo le api, dalla raccolta del nettare alla produzione del miele sardo, garantendo una filiera trasparente e verificabile”.



Il sistema è una sorta di setaccio tecnologico: vengono geolocalizzati gli alveari per sapere dove le api hanno bottinato. Si effettua poi la certificazione genetica delle api, solo razze nostrane, per poi eseguire analisi polliniche per confermare l’origine botanica e geografica. Solo se ogni tassello va al suo posto, il miele riceve il suo Passaporto Digitale, a cui viene assegnato un QR code univoco. Inquadrandolo il consumatore potrà accedere a una web app disponibile in 88 lingue. In un istante, si può visualizzare la carta d’identità del barattolo: chi è l’apicoltore, dove si trova l’azienda, i certificati ufficiali e il lotto di produzione. Non è solo un vantaggio per i consumatori, ma un’arma anche per l’export: disponibile in 88 lingue il sistema permette di verificare l’origine del prodotto in tempo reale.

Il marchio Authentico diventa un segnale visivo immediato su ogni barattolo certificato. Basta inquadrare il Qrcode con il proprio smartphone per avere l’intera filiera tracciata, ossia localizzazione dell’azienda produttrice, nome dell’apicoltore, certificazioni genetiche delle api, analisi polliniche, lotto di produzione, procedure di lavorazione e documenti ufficiali.