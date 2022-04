L’Isola protagonista al Vinitaly con 71 cantine: eccellenze in vetrina a Verona

La Sardegna protagonista al Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati, a Verona dal 10 al 13 aprile. Questa mattina l’assessora all’Agricoltura, Gabriella Murgia, ha partecipato alla cerimonia inaugurale della 54sima edizione della fiera che vede l’Isola presente con un’importante vetrina interamente dedicata alle tradizioni e alle produzioni d’eccellenza del nostro territorio. Sono 71 le aziende vitivinicole della collettiva selezionata dall’assessorato all’Agricoltura, in mostra all’interno dello stand della Regione nel padiglione 8 di Veronafiere.

Nel corso della manifestazione lo spazio istituzionale ospiterà un ricco calendario d’eventi. I primi due appuntamenti realizzati in collaborazione con l’agenzia Agris nella giornata inaugurale, hanno tracciato un percorso sulle orme della secolare tradizione agropastorale dell’Isola, attraverso degustazioni guidate di vini e formaggi. Domani, lunedì 11, alle 10, a cura dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Sardegna, apriranno gli incontri con le delegazioni estere che proseguiranno anche nella giornata successiva. A seguire si terrà un incontro in due parti, alle 12 e alle 16, dedicato alla “Filosofia dei salumi”, dove i vini sardi saranno ancora protagonisti questa volta accompagnati dai salumi della norcineria isolana, realizzati con carini di razze sarde. Martedì 12, alle 12, sarà invece la volta dei “Racconti di tonno e di tonnare di Carloforte”, mentre alle 14 saliranno in cattedra le “Terre di Romangia” e il “Moscato di Sorso-Sennori Doc”, che celebra i suoi cinquant’anni. La giornata si concluderà alle 16 con l’evento “Storie di marinerie” dedicato ai vini e alla cucina di mare della Sardegna. Mercoledì, alle 11, in chiusura del salone, “Viaggio alla scoperta della dolce Sardegna”, dove la tradizione vitivinicola accompagnerà le produzioni dell’artigianato dolciario dell’Isola.

Nel pomeriggio l’esponente della Giunta Solinas ha partecipato alla cerimonia del premio “Angelo Betti”, che quest’anno è andato alla Cantina Su Entu, di Sanluri: “Il Premio Betti, in onore del ‘padre’ del Vinitaly, è un riconoscimento conferito a grandi interpreti del mondo enologico italiano e ad aziende o professionisti che si sono particolarmente distinti per lo sviluppo qualitativo della viticoltura e dell’enologia, in Italia e all’estero”, dichiara l’assessora Murgia, che aggiunge: “Abbiamo voluto premiare un modello moderno di cantina che unisce la produzione vinicola e l’offerta turistica con una grande struttura in cui gli spazi produttivi sono affiancati a quelli per l’accoglienza”.