Legacoop Sardegna, il nuovo presidente è Ignazio Angioni

Le elezioni venerdì a Cagliari durante la direzione regionale; all’incontro anche il presidente nazionale di Legacoop Simone Gamberini.

Ignazio Angioni è il nuovo presidente di Legacoop Sardegna. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi a Cagliari, dove si è riunita la direzione regionale dell’organizzazione, che lo ha eletto all’unanimità.

Cagliaritano, laureato in Giurisprudenza, dopo diversi anni di lavoro nel territorio Angioni approda nel 2007 in Legacoop Sardegna, ricoprendo nel corso degli anni diversi incarichi.

Tra gli altri, quelli di direttore e di responsabile dell’Area legislativa e del lavoro. Da ultimo ha rivestito il ruolo di vice presidente e responsabile dell’Area Produzione e servizi.

Angioni succede a Claudio Atzori, oristanese, alla guida di Legacoop Sardegna dal 2013 ad oggi, che lascia la presidenza regionale dopo oltre un decennio di mandato.

Atzori ricopre attualmente anche il ruolo di Vice presidente nazionale di Legacoop con delega al Mezzogiorno.

“La cooperazione rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo e la vita dei territori e delle comunità – ha dichiarato il neo presidente – L’impegno di Legacoop Sardegna sarà quello di continuare a rafforzare il ruolo delle imprese cooperative nell’economia regionale, sostenendo innovazione, lavoro di qualità e capacità di costruire reti tra imprese, istituzioni e comunità”.