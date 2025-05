Le imprese sarde all’expo di Osaka, i Gal offrono contributi a fondo perduto

Il Gal Barbagia, insieme ad altri tredici gruppi di azione locale della Sardegna, promuove una nuova opportunità per le imprese del territorio in vista dell’Expo 2025 Osaka Kansai, in programma dal 22 al 28 giugno del prossimo anno. Un avviso pubblico appena pubblicato prevede l’assegnazione di voucher a fondo perduto per sostenere la partecipazione a una serie di eventi promozionali nella “Casa Sardegna”, che sarà ospitata a Osaka dal 23 al 27 giugno 2025.

Il contributo previsto per ciascuna impresa selezionata potrà arrivare fino a un massimo di duemila euro. Le risorse saranno finalizzate a coprire spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, comprese quelle relative a voli, trasporti pubblici, taxi e pernottamenti, secondo quanto previsto dalla normativa. Ogni Gal potrà sostenere al massimo due imprese del proprio territorio.

Per quanto riguarda il Gal Barbagia, il bando è rivolto alle imprese attive nella produzione di vino, con particolare attenzione al Cannonau doc, e a quelle che operano nel settore dei dolci e della pasta tradizionale. Per i produttori vinicoli è obbligatorio dimostrare di avere già un importatore in Giappone, requisito necessario per accedere al contributo.

Partecipare all’Expo di Osaka rappresenta un’occasione preziosa per le imprese barbaricine, come sottolinea il presidente del Gal Barbagia, Paolo Puddu: «essere presenti in un contesto internazionale così importante significa valorizzare le eccellenze agroalimentari del nostro territorio, aprirsi a nuovi mercati e affermare con forza l’identità produttiva della nostra area. Il GAL continuerà a investire in percorsi che sostengano lo sviluppo locale autentico, sostenibile e competitivo».

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 18 del 17 maggio 2025, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo gal@pec.galbarbagia.it.