Lavoro per i giovani under 35, Sardegna ultima a livello nazionale: “Manca contesto che dia opportunità”

Secondo l’indice “Youth Friendly 2025” l’Isola in coda alla classifica nazionale per le opportunità di lavoro offerte ai giovani. “Equilibrio precario tra fragilità e potenziale”, dice Confartigianato.

La Sardegna resta in fondo alla classifica delle regioni italiane per opportunità offerte ai giovani. A dirlo è l’indice “Youth Friendly 2025” elaborato da Confartigianato, che misura quanto un territorio sia favorevole a lavoro, impresa e autonomia delle nuove generazioni: l’Isola si colloca all’ultimo posto, con un punteggio di 403 punti, ben sotto la media nazionale di 579 e distante dai livelli delle regioni del Nord.

Il quadro che emerge è quello di un territorio in difficoltà strutturale, soprattutto sul fronte dell’occupazione e della capacità di trattenere i giovani. “L’analisi ci restituisce l’immagine di una regione in equilibrio precario tra fragilità e potenziale”, osserva Mattia Urru, presidente dei Giovani imprenditori di Confartigianato Sardegna, indicando tra le priorità lavoro, competenze, credito e servizi.

Il nodo più critico riguarda proprio il mercato del lavoro: la Sardegna è ultima in Italia per occupazione giovanile, presenza di Neet e prospettive demografiche, con un divario netto rispetto al resto del Paese. Più indietro anche il sistema produttivo e il capitale umano, segnati da una bassa incidenza di imprese guidate da under 35 e da difficoltà nel valorizzare i percorsi formativi. In questo contesto, il dato più positivo arriva dalla qualità dei servizi e dell’amministrazione, dove l’Isola si colloca sopra la media nazionale. Un segnale che però non basta a compensare le debolezze strutturali.

“Ai giovani sardi non mancano idee e spirito imprenditoriale, ma un contesto che li metta nelle condizioni di crescere”, sottolinea Urru. Il presidente richiama la necessità di interventi su accesso al credito, formazione e semplificazione burocratica. Il rischio, altrimenti, è che il percorso imprenditoriale resti una scelta individuale e non sostenuta da un sistema. Anche a livello territoriale emerge una Sardegna divisa. Nuoro è la provincia con i risultati migliori, mentre Cagliari, pur concentrando competenze e istruzione, si colloca tra le ultime in Italia per occupazione giovanile. Tutti i territori dell’Isola restano comunque nella fascia bassa della classifica nazionale.

Il confronto con il resto del Paese è netto: le prime posizioni sono occupate da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, mentre la Sardegna si trova insieme alle regioni del Mezzogiorno più in difficoltà. Un divario che, secondo il rapporto, non è solo economico ma riguarda l’intero ecosistema che dovrebbe sostenere i giovani nel lavoro e nell’impresa.