L’agnello Igp di Sardegna alla Fao: progetto ‘Life green sheep’ per ridurre l’impatto ambientale della produzione ovina

Il Consorzio di tutela dell’Agnello Igp di Sardegna (Contas) partecipa alla conferenza internazionale “Worldwide perspectives on geographical indications”, in corso a Roma e organizzata dalla Fao con il supporto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali italiano e di partner internazionali. L’evento, che si concluderà il 21 febbraio, ha come tema centrale “Innovazione e tradizione per la sostenibilità”, e vede la presenza di ricercatori, produttori e rappresentanti della società civile da tutto il mondo, uniti per discutere il futuro delle Indicazioni geografiche protette (Igp) e le pratiche agricole sostenibili.

Battista Cualbu, presidente del Contas, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la promozione delle esperienze della Sardegna agropastorale: “Porteremo il nostro contributo con la presentazione di progetti sviluppati e testati in Sardegna, resi possibili grazie alle attività e collaborazioni del consorzio”. Tra questi, spicca il progetto Life Green Sheep, un’iniziativa che mira a ridurre l’impatto ambientale della produzione ovina nell’isola, sviluppato con il contributo dell’agenzia Agris Sardegna, Laore e l’Università di Sassari.

La presentazione del progetto sarà affidata a Maria Gabriella Serra, ricercatrice di Agris, che illustrerà le tecniche innovative adottate e i benefici ottenuti sia per l’ambiente che per le aziende coinvolte. Serra ha evidenziato l’importanza della sostenibilità, spiegando: “Il nostro lavoro dimostra che è possibile coniugare le esigenze degli allevatori con quelle della sostenibilità. I benefici ottenuti non riguardano solo la Sardegna, ma possono essere replicati in altre realtà agricole”.

Anche Alessandro Mazzette, direttore del Contas, ha evidenziato il valore di questo confronto: “La Fao è un punto di riferimento globale per la ricerca e la sostenibilità. Dialogare con esperti di altissimo livello ci permette di migliorare continuamente i nostri processi e rafforzare il nostro impegno verso una produzione rispettosa dell’ambiente e delle comunità locali”.