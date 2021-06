Riparte il turismo nella Sardegna bianca e ora anche zona verde europea, con porti a aeroporti di nuovo presi d’assalto dai vacanzieri, ma anche dagli stessi sardi che riprendono a viaggiare.

Ieri, domenica 20 giugno, all’aeroporto di Cagliari sono transitati, solo sui voli nazionali, 10.446 passeggeri, il 28 per cento in meno di quelli di domenica 23 giugno 2019 (prima del Covid) ma una cifra quattro volte superiore a domenica 21 giugno 2020. “Un ottimo risultato – commentano dalla Sogaer, la società di gestione dello scalo cagliaritano – che testimonia la voglia degli italiani di visitare il bel paese e la preferenza per la nostra isola come destinazione vacanza”.

Intanto all’aeroporto domani aprirà ufficialmente una biblioteca, si tratta del primo in Italia e uno dei pochi in Europa: sarà fruibile da tutti, in forma totalmente gratuita e consentirà la consultazione dei libri nelle aree di lettura, il prestito e il book sharing di una selezione di opere a disposizione dei visitatori. All’interno della biblioteca sono allestite anche la mostra antologica del pittore Ermanno Leinardi “Visioni concrete” e l‘esposizione dell’opera in basalto “Città futura”, dell’artista Pinuccio Sciola.