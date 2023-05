La sfida delle zone interne, il Gal cerca 150 operatori: “Costruiamo il nostro turismo”

“Un progetto per sviluppare il turismo nella Sardegna interna, partendo dalle specificità del territorio, con l’obiettivo di organizzare e valorizzare l’offerta turistica dei comuni non balneari. È lo spirito di ‘Sardegna – Il Cuore‘, il progetto del ‘Gal Distretto Rurale Bmg’, il gruppo di azione locale che mette insieme le tre Barbagie sarde, quelle di Ollolai, Belvì e Seulo, più il Mandrolisai, il Gennargentu, il Sarcidano, il Guilcier e il Barigadu“. A conti la Sardegna delle zone interne. L’iniziativa chiama a raccolta 150 operatori del settore attraverso “una selezione pubblica aperta sino a lunedì 22 maggio“, spiegano dal Gal.

“Si tratta – è scritto ancora in una nota – di territori connessi tra loro non solo geograficamente e storicamente, ma simili anche per potenzialità, risorse, valenza turistica e posizione. Sardegna – Il Cuore mira a coinvolgere 50 soggetti per ciascuno dei territori coinvolti: Gal Bmg, Gal Barigadu-Guilcer e Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo”.

Dal Gruppo spiegano che “possono partecipare al bando titolari o operatori di strutture ricettive, di servizi di ristorazione o di autonoleggio. Ma anche guide turistiche e ambientali, artigiani, aziende agricole, tour operator e operatori del settore culturale, creativo o di intrattenimento. E ancora amministratori locali e società sportive, ambientali e di promozione del territorio”. L’obiettivo è mettere in piedi un sistema di azione locale capace di catalizzare il turismo ecosostenibile.

Tra gli altri obiettivi, c’è anche quello di rendere fruibile ai vacanzieri-ambientalisti “le aree interne della Sardegna, le sue tradizioni e i suoi ritmi durante l’intero arco dell’anno. L’attuale offerta si presenta con prodotti frammentati, disomogenei e difficili da individuare. Sardegna – Il Cuore intende dunque costruire un’offerta omogenea a 360 gradi, che permetta al turista di personalizzare un pacchetto esperienziale aderente ai propri interessi, tempi di permanenza, budget e stagionalità. Una piattaforma, la cosiddetta bussola digitale, con un’offerta territoriale che sia allo stesso tempo strumento conoscitivo e luogo interattivo in continuo aggiornamento”. I dettagli della manifestazione di interesse sono consultabili sul sito internet www.galbmg.it.

“Sardegna – Il Cuore – spiega la presidente del Gal Bmg, Ilenia Vacca – vuole fissare il valore e l’attrattiva specifica dei territori dell’interno come un punto sulla mappa in contesti nazionali e internazionali, come scelta precisa e cosciente di visita nell’isola indipendentemente dalla stagionalità. Di fatto è una grossa opportunità per potenziali 150 operatori che avranno la possibilità di mettere in vetrina i propri servizi, creare occupazione e migliorare il livello di professionalità tramite una serie di percorsi di formazione, networking e incontri di progettazione di comunità che il progetto metterà a loro disposizione”.

GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA