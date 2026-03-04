La Sardegna delle povertà, a Cagliari l’incontro delle Acli per conoscere numeri e proposte

La povertà oggi non è più un’emergenza temporanea, ma una condizione che riguarda in modo strutturale migliaia di famiglie, anche in Sardegna. Per fare il punto su dati, criticità e possibili soluzioni, giovedì 5 marzo a Cagliari si terrà l’incontro “L’Italia delle Povertà – Focus sulla Sardegna”, promosso dalle Acli della Sardegna insieme a Iares e all’Alleanza contro la Povertà in Italia. L’appuntamento è alle 10 nella sede della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta.

Alcuni dati anticipano un quadro complesso: nell’Isola una quota significativa di famiglie vive in povertà relativa e molte dichiarano di non riuscire a risparmiare o ad affrontare spese impreviste.

L’incontro sarà un momento di confronto tra istituzioni, sindacati, Terzo Settore e operatori sociali per discutere non solo numeri, ma anche l’efficacia delle misure di contrasto attuali e le prospettive future: più integrazione dei servizi, politiche meno frammentate, percorsi di inclusione che vadano oltre il solo sostegno economico.

Tra i relatori e le relatrici don Marco Statzu, delegato regionale Caritas Sardegna, Nicola Cabras, in rappresentanza della Cgil Sardegna, Andrea Pianu, Forum del Terzo Settore, Laura Pinna dell’Ordine regionale degli assistenti sociali, Francesco Piras (direzione regionale delle Politiche sociali e Ugo Bressanello, fondatore di Domus de Luna. Le comunicazioni sulle povertà in Italia e Sardegna saranno a cura di Vania Statzu e Remo Siza, l’introduzione è affidata al presidente Acli Mauro Carta e le conclusioni saranno di Antonio Russo, portavoce dell’Alleanza contro la povertà in Italia.



La partecipazione darà la possibilità di recuperare crediti formativi professionali per gli iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali.