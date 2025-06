La Sardegna agricola è sempre più giovane: oltre 3.200 imprese under 35 coltivano il futuro. Oscar green ad azienda di Olmedo

Sfiora il 10% il peso delle aziende giovani in agricoltura in Sardegna. Sulle circa 34.000 imprese impiegate nel settore agricolo, quelle under 35 nell’isola sono oltre 3.200. Dati che pongono l’isola all’ottavo posto tra le 20 regioni italiane come peso dei giovani in agricoltura (6% per la Sardegna sul totale nazionale; contro il 12% della prima, la Sicilia; il 9,6% della seconda, la Puglia e a una posizione sotto dalla Lombardia che tocca il 6,4%. Ma Sardegna anche ben oltre le regioni con meno giovani: la Liguria quartultima con l’1,8%; il Molise con l’1% è l’ultima, la Valle d’Aosta con lo 0,3%).

È quanto emerge da una analisi Coldiretti sui nuovi dati del centro Studi Divulga diffusa in occasione dei premi all’innovazione Oscar Green, al Villaggio di Udine, alla presenza, tra gli altri di Vincenzo Gesmundo, segretario generale Coldiretti, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, ed Enrico Parisi, delegato nazionale Coldiretti Giovani.

Ma il dato che certamente balza alle cronache nazionali è il settimo posto in Italia della provincia di Nuoro per numero delle aziende giovani rispetto al totale (1.153 aziende agricole under 35) ma seconda se si tiene conto del peso percentuale delle aziende giovanili sul totale di quelle presenti nella provincia (il 13% totale, contro la prima in classifica, Sondrio, con il 13,5%). Un risultato di grande attenzione che viene comunque attenuato su base regionale dalle altre province. Per quanto riguarda, appunto, gli altri territori dell’isola dopo Nuoro si piazza la provincia di Sassari con 947 imprese under 35, poi sud Sardegna 658, Oristano 348 e Cagliari 88.

“In Sardegna, le aziende agricole giovanili rappresentano una risorsa preziosa e dimostrano che i giovani, se supportati, possono ancora scegliere la terra come progetto di vita. In alcune zone come la provincia di Nuoro, il peso percentuale delle imprese under 35 è tra i più alti d’Italia, segnale che esiste una generazione pronta a restare e investire nel proprio territorio – sottolinea Coldiretti Sardegna – Ma nonostante questi segnali positivi, il sistema continua a essere rallentato da norme complicate, ritardi negli aiuti e infrastrutture carenti, soprattutto nelle aree interne. Lo spopolamento, la burocrazia e la mancanza di servizi essenziali sono ostacoli quotidiani per chi vuole fare impresa agricola. Eppure i giovani resistono, portano innovazione e raccontano una nuova visione dell’agricoltura, anche a livello nazionale”, conclude Coldiretti.

Per Laura Cocco, delegata Giovani impresa Coldiretti Sardegna: “Noi giovani ci siamo e ci crediamo. In Sardegna dimostriamo ogni giorno che è possibile restare nelle campagne e costruire qui il nostro futuro. Le difficoltà non mancano, ma non ci siamo mai tirati indietro – sottolinea – Chiediamo alla politica solo una cosa: metterci nelle condizioni di lavorare. Servono infrastrutture, meno burocrazia, aiuti rapidi e strumenti concreti. Non vogliamo privilegi, ma opportunità. Perché se oggi tanti giovani resistono, è grazie alla passione e alla voglia di fare. Ora tocca alle istituzioni fare la loro parte”.

A confermare l’ottima performance delle aziende giovani della Sardegna, arriva la notizia della vittoria della Società Agricola ‘Pi’n’Pi’ di Olmedo è diventata un simbolo di economia circolare. Vittoria per Oscar Pilo e Andrea Piras nella loro categoria anche nella ribalta nazionale. Con la loro azienda raccolgono i fondi di caffè dai bar del territorio e li utilizzano come substrato per la coltivazione di funghi, senza l’uso di pesticidi, plastiche o altre aggiunte. Ciò permette di garantire un prodotto che vanta un gusto e una quantità di proteine di gran lunga superiori rispetto al normale. Una volta usato, il substrato di caffè viene dato in pasto a una particolare specie di lombrichi.