“La Regione ci convochi subito”: l’appello degli allevatori per la gestione dell’emergenza dermatite bovina

“Facciamo appello alla Regione Sardegna, e in particolare all’assessore della Sanità Armando Bartolazzi, affinché si convochino rapidamente le associazioni agricole per fare il punto sulla gestione della Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease), registrata alcuni giorni fa nel centro Sardegna, come primo caso isolano e nazionale”.

La richiesta arriva dal presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras, che ha precisato: “Per una buona riuscita delle azioni di contenimento ed eradicazione della malattia dei bovini è necessario che tutti i portatori di interesse si confrontino costantemente e che le organizzazioni di categoria, dirette rappresentanti degli allevatori, siano coinvolte in modo adeguato nella condivisione delle informazioni e quindi con una partecipazione attiva nei tavoli decisionali. Il necessario cordone sanitario attivato dai servizi veterinari deve andare, infatti, di pari passo con la collaborazione propositiva di chi lavora in campagna. La task force operativa, da noi richiesta appena individuato il primo capo infetto, deve operare in modo congiunto con una task force organizzativa. Sul punto attendiamo quindi un celere riscontro da parte della Regione”, ha concluso il presidente regionale di Confagricoltura.