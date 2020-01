In maggioranza donne, nella fascia d’età tra i 25 e i 55 anni, provenienti per lo più dalla città metropolitana di Cagliari e dal Sud Sardegna. È l’identikit dei candidati che da questa mattina affollano gli spazi del quartiere fieristico per partecipare ai colloqui di lavoro programmati all’interno dell’International job meeting, l’evento sul mondo del lavoro organizzato dalla Regione e dall’Aspal che prende il via questa mattina. Sono 34.720 le candidature ammesse ai colloqui, sul totale di oltre 50mila curriculum arrivati. Le donne rappresentano il 53 per cento e sono il 23 per cento quelle nella fascia tra i 25 e i 35 anni, il 22 per cento nella fascia immediatamente superiore (tra i 35 e i 55).

La platea dei partecipanti alla ricerca di un lavoro potrà concorrere ai posti soprattutto nel settore turistico-alberghiero, che rappresenta quasi il 42 per cento delle vacancies (posti) a disposizione, il 12 per cento riguarda il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, il 9,9 per cento il settore del noleggio e delle agenzie di viaggio, il 7 nella sanità, il 6,2 nella manifattura e il 4,5 per cento nel settore artistico e di intrattenimento.

Saranno tre giorni molto intensi in cui oltre ai colloqui di lavoro sono in programma numerosi appuntamenti, convegni, workshop e seminari. “Una grande opportunità per imparare nuove cose, arricchirsi, fare esperienze, incontrarsi e confrontarsi, migliorare le proprie competenze”, si legge nella nota di presentazione dell’Aspal. L’International job meeting sarà anche l’occasione per fare il punto su ciò che succede nel mercato del lavoro anche a livello internazionale, sui corsi di studio e sulle figure professionali del futuro. Focus dell’edizione 2020 è creatività, innovazione e made in Italy. Si comincia con il punto sul mercato occupazionale. A parlarne durante la tavola rotonda in programma nella mattinata, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e il confronto tra il presidente della Regione, Christian Solinas e il presidente della commissione Lavoro della Camera dei deputati, Andrea Giaccone, saranno tra gli altri Alessandra Zedda, assessora del Lavoro, Elena Donazzan, sua omologa della Regione Veneto, Mathieu Mori, segretario generale dell’Assemblea delle Regioni d’Europa.

I colloqui si svolgeranno nel padiglione I, i seminari si terranno nei padiglioni D e C (in quest’ultimo anche gli workshop e l’area creatività), nel padiglione G, al primo piano ci saranno gli enti di formazione e imprese mentre al secondo c’è l’area food. Nel padiglione L è prevista l’accoglienza scuole, in quello M l’esposizione “Nuragica”, nel padiglione E le forze armate e l’area sport e nella tendostruttura l’area imprese. Nel palazzo dei congressi si terranno gli incontri col grande pubblico e i seminari del Salone dello studente. (mar.pi.)

(nella foto un momento della passata edizione)