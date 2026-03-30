Intelligenza artificiale e lavoro, la sfida al centro del congresso Uilfpc

A Cagliari il debutto del nuovo soggetto sindacale: focus sugli effetti della rivoluzione digitale e sulle strategie per governare il cambiamento senza penalizzare lavoratori e diritti.

Il nuovo soggetto sindacale, nato dalla fusione tra Uilcom e Uil Poste, sceglie come titolo dell’appuntamento “Il fattore umano”, un’espressione che sintetizza il cuore del confronto: riportare al centro le persone in una fase di profondi cambiamenti tecnologici ed economici.

“Presenza, responsabilità, passione, competenza, equità, sono i valori che garantiscono il fattore umano e il fattore umano gestisce questi valori”, è lo slogan che accompagnerà i lavori del congresso, chiamato a riflettere su come governare una trasformazione che sta incidendo in modo sempre più diretto sull’organizzazione del lavoro e sulle prospettive occupazionali.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire una lettura nuova delle trasformazioni in atto, analizzando gli effetti delle innovazioni – in particolare dell’intelligenza artificiale – su diversi settori produttivi e sui diritti dei lavoratori. Da qui la volontà di avanzare proposte concrete rivolte a istituzioni, politica e parti sociali, per costruire un modello capace di coniugare innovazione e tutela del lavoro.

Nel corso dell’appuntamento sarà anche eletto il gruppo dirigente che guiderà la Uilfpc Sardegna nella nuova fase, segnando l’avvio operativo del sindacato nell’Isola.