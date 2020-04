Il presidente regionale di Confindustria, Maurizio De Pascale, lancia un appello urgente dalle pagine della Nuova Sardegna chiedendo di cominciare una nuova fase dal 3 maggio. “Per quella data bisogna riaprire, sul come troviamo una intesa e mettiamoci d’accordo, ma non sul quando – ha spiegato De Pascale in un’intervista al quotidiano sassarese -. Dobbiamo accelerare, perché quello che sta succedendo al sistema produttivo sardo non è solo uno scenario che porta alla crisi o al collasso del sistema, ma porta alla povertà, quella vera. Non dobbiamo non vogliamo, non possiamo far sì che questo accada”. Secondo il leader degli industriali spetta alla politica darsi una mossa. De Pascale sottolinea che dal Governo nazionale a quelli locali si sta facendo troppo ricorso a comitati: “Ma è questo il momento della politica, ma quella forte e autorevole; solo la politica può impedire la recessione, la depressione, l’inesorabile, a queste condizioni, scivolare dell’Isola verso la povertà”