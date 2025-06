Industria, appello della Cgil ala Regione: “Accelerare l’approvazione del dpcm energia Sardegna”

“Occorre accelerare il più possibile i tempi di approvazione del dpcm per assicurare politiche energetiche coerenti al sistema industriale e produttivo dell’Isola e, nel contempo, ridurre i costi in bolletta per imprese e famiglie”. Lo ha detto il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante nell’incontro di stamattina con l’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani.



“In questo contesto – ha aggiunto – occorre riattivare immediatamente il tavolo sulla chimica verde per il polo di Porto Torres, proseguire nel processo verso la riconversione della centrale di Fiumesanto e confermare i programmi relativi all’arrivo del metano nei poli industriali di Cagliari e Sulcis”.



In riferimento al Sulcis per il segretario “è essenziale sciogliere il prima possibile ogni dubbio rispetto a quale sarà la produzione energetica nel sito e ai soggetti che dovranno garantire la ripartenza di tutte produzioni, piombo, zinco e alluminio: è l’unico modo per rendere credibili gli impegni assunti dal governo nazionale in occasione della visita dei ministri Urso e Calderone a Portovesme lo scorso 27 dicembre”.