In Sardegna il 23% delle aziende agricole è guidato da donne. Coldiretti: “Portano più innovazione e sostenibilità”

Nell’isola una azienda agricola su quattro è guidata da una donna. Coldiretti: “Presenza sempre più radicata nel tessuto produttivo”.

L’agricoltura resta uno dei settori dell’economia in cui la presenza femminile continua a crescere, anche in Sardegna. È il messaggio che arriva da Donne Coldiretti Sardegna in occasione dell’8 marzo, con un richiamo al ruolo delle donne nello sviluppo delle imprese agricole e dei territori.

Secondo le elaborazioni dell’organizzazione, in Italia sono quasi 200mila le imprenditrici agricole, pari a circa il 28% delle aziende del settore, un dato che rende l’agricoltura uno dei comparti con la più alta partecipazione femminile. Le imprese guidate da donne sono spesso protagoniste di percorsi innovativi che spaziano dalla vendita diretta all’agriturismo, dall’agricoltura sociale alla trasformazione dei prodotti. Circa il 60% delle aziende agricole femminili è impegnato in attività sostenibili e cresce anche il livello di formazione, con una imprenditrice su quattro laureata.

Anche in Sardegna il fenomeno è significativo. Sulle quasi 39mila imprese femminili presenti nell’isola, il 20% opera in agricoltura, mentre il 23,4% delle aziende agricole sarde è guidato da una donna. Il settore agricolo, dopo il terziario, è infatti quello più rappresentato dall’imprenditoria femminile nel sistema produttivo regionale.

“Le donne in agricoltura portano innovazione e lo stanno dimostrando costantemente nel settore – sottolinea la presidente nazionale di Donne Coldiretti Mariafrancesca Serra – spesso tornando nei campi dopo percorsi di studio e formazione diversi e integrandosi nelle aziende storiche e familiari”. Secondo Serra è proprio questa capacità di unire tradizione e nuove competenze a favorire l’evoluzione del settore: “Consente all’agricoltura di innovarsi, puntando su sostenibilità ambientale, benessere animale e nuove forme di impresa”.

Le imprenditrici agricole, aggiunge la presidente nazionale, sono spesso protagoniste anche di attività multifunzionali legate al territorio: “Sono molto presenti nei progetti che hanno un forte legame con l’educazione, l’inclusione e la valorizzazione delle aree rurali, che non sono più soltanto luoghi di produzione ma anche spazi di accoglienza e crescita sociale”.

Negli ultimi anni, spiega la coordinatrice regionale di Donne Coldiretti Sardegna Maria Gina Ledda, il divario con l’imprenditoria maschile si è ridotto, anche se resta ancora significativo. “La forbice con l’imprenditoria maschile si è progressivamente ridotta rispetto a cinque anni fa – osserva – ma siamo ancora lontani dall’essere pienamente soddisfatte. Nel mondo del lavoro il divario resta importante, non solo in termini di occupazione ma anche nella guida delle imprese”.

In questo scenario, secondo Ledda, proprio l’agricoltura rappresenta un esempio positivo. “Le donne che guidano aziende agricole sono in crescita costante e riescono a portare valori aggiunti importanti, dall’innovazione alla sostenibilità fino alla capacità di creare nuove opportunità nei territori. È un esempio che può diventare un punto di riferimento anche per altri settori dell’economia”.

A livello territoriale emergono inoltre alcuni dati significativi: la provincia di Nuoro è al settimo posto in Italia per incidenza di imprese femminili giovanili, mentre la provincia di Cagliari è sesta a livello nazionale per nuove iscrizioni di imprese femminili, con una crescita del 5,2% rispetto al 2019.

Proprio per rafforzare questo percorso di confronto e crescita, Donne Coldiretti Sardegna prosegue il ciclo di incontri territoriali con le imprenditrici agricole dell’isola. Dopo l’appuntamento che si è svolto la scorsa settimana a Sassari, nelle prossime settimane sono previsti nuovi incontri nei territori con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra le imprese agricole guidate da donne e gli altri settori produttivi dell’economia regionale.

“Come Coldiretti – conclude Maria Gina Ledda – crediamo profondamente nel lavoro femminile e nel ruolo delle donne nel mondo produttivo. Donne Coldiretti vuole essere un punto di riferimento offrendo supporto, occasioni di confronto e strumenti concreti a tutte le imprenditrici del settore”.