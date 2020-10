Bollo, assicurazione, carburante, revisione In Sardegna i costi per mantenere l’auto diminuiscono del 6,75 per cento. Si passa quindi dai 1.534 euro del 2019 ai 1.431 euro del 2020. È il risultato di una analisi del nuovo Osservatorio di ‪Sostariffe.it.

In Italia è in calo del 7.4 per cento rispetto ai dati del 2019 e nell’Isola, rispetto al resto d’Italia, stare dietro la propria vettura è meno pesante: la Sardegna è sesta nella graduatoria nazionale delle regioni in cui si spende di meno. In Valle D’Aosta si possono spendere ad esempio oltre duecento euro in meno. Ma la Sardegna è molto lontana dalle cifre record della Campania: 2032 euro. I costi? Nell’Isola si spendono mediamente 506 euro per la polizza Rc, 704 euro per il carburante e 221 euro per bollo più revisione.