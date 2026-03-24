Imprese straniere in crescita in Sardegna: sono oltre 10mila, calano quelle italiane

La distribuzione sul territorio mostra una forte concentrazione nell’area di Cagliari, dove si trova il 42,8% delle imprese guidate da stranieri, seguita da Sassari.

Nell’Isola le imprese guidate da imprenditori nati all’estero continuano a crescere e assumono un peso sempre più rilevante nel tessuto economico regionale. Alla fine del 2024 sono 10.521, pari al 6,3% del totale, un dato che conferma un fenomeno ormai strutturale anche in un contesto considerato meno attrattivo rispetto ad altre aree del Paese. I dati sono contenuti in un report di Cna Sardegna.

Il trend è netto se si guarda all’ultimo decennio: tra il 2014 e il 2024 le imprese a guida straniera sono aumentate dell’8,9%, mentre quelle condotte da imprenditori italiani hanno registrato una flessione dell’1,2%. Una dinamica che evidenzia una crescente capacità di tenuta e di adattamento, accompagnata da una presenza significativa sia femminile (27,2%, sopra la media nazionale) sia giovanile.

La distribuzione sul territorio mostra una forte concentrazione nell’area di Cagliari, dove si trova il 42,8% delle imprese a guida straniera, seguita da Sassari con il 36,6%. Proprio nel territorio sassarese si registra l’incidenza più alta sul totale delle imprese locali, pari al 7,1%. Più contenuta la presenza a Nuoro e Oristano, che insieme rappresentano poco più di un quinto del totale regionale.

Dal punto di vista settoriale, la presenza si concentra soprattutto nei servizi, che raccolgono oltre il 70% delle attività, con il commercio in posizione dominante. Seguono le costruzioni e il comparto turistico, mentre l’agricoltura mantiene un ruolo più rilevante in alcune aree interne. Anche la composizione per nazionalità restituisce un quadro articolato: tra i titolari di imprese individuali prevalgono le comunità senegalese e marocchina, seguite da imprenditori cinesi, pakistani e romeni.

Secondo la Cna Sardegna, si tratta di una componente sempre più importante per l’economia dell’Isola. “Gli imprenditori immigrati sono una componente strutturale e dinamica del tessuto produttivo sardo”, sottolineano il presidente Luigi Tomasi e il segretario Francesco Porcu, evidenziando come la loro presenza contribuisca non solo alla crescita economica ma anche alla tenuta sociale dei territori. Il quadro che emerge dal rapporto Idos è quello di un sistema produttivo che cambia composizione, in cui la spinta imprenditoriale straniera si inserisce in un contesto segnato dal calo delle imprese tradizionali. Un processo che, secondo le associazioni di categoria, richiede politiche mirate su integrazione, formazione e accesso al lavoro per trasformare questa dinamica in una leva stabile di sviluppo.